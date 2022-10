Domani, domenica 9 ottobre, andrà in onda la quarta puntata della nuova edizione di Amici. Visto che questo appuntamento è stato registrato mercoledì scorso, 5 ottobre , si sa già cosa sarà trasmesso in tv tra poco più di 24 ore. Le anticipazioni, infatti, fanno sapere che Raimondo Todaro sta pensando di sostituire Asia con Claudia, la ballerina che ha perso la sfida con Gianmarco. Esami in vista, invece, per Maddalena, Niveo e Andre, ultimi nelle gare di canto e ballo del giorno.

Aggiornamenti dagli studi di Amici

Manca poco alla messa in onda del quarto speciale di Amici 22, la puntata che è stata registrata mercoledì pomeriggio.

Gli spoiler che circolano in rete da qualche giorno, fanno sapere che nessun allievo è stato eliminato ma tanti sono finiti a rischio per provvedimento oppure perché non hanno convinto i giudici delle gare di canto e ballo.

L'appuntamento del 9 ottobre si aprirà con Gianmarco, il ballerino che Raimondo Todaro ha messo in sfida durante la settimana perché non lo ritiene all'altezza della scuola. Il ragazzo batterà la sfidante Claudia e provocherà il professore consegnandogli una maglietta con su scritto "Medioman".

La danzatrice sconfitta, però, avrà un'altra possibilità: l'insegnante di latinoamericano chiederà a Maria De Filippi di far restare la giovane in casetta perché potrebbe volerla prendere nella sua squadra al posto di Asia.

Quest'ultima, dunque, rischia la sostituzione a tre settimane dall'inizio del percorso.

Giorgia e Sangiovanni ospiti di Amici

Le gare della quarta puntata di Amici saranno giudicate da Giorgia per il canto e da Little Phil per il ballo.

I cantanti, però, subiranno un nuovo provvedimento disciplinare per non essersi presentati in orario a più lezioni.

Gli ultimi classificati, Niveo e Andre, finiranno in sfida (che si svolgerà a porte chiuse, quindi senza pubblico in studio).

Per quanto riguarda la danza, Maddalena otterrà il voto più basso e non tratterrà le lacrime quando si renderà conto di rischiare il posto nella scuola.

Tra i professori, poi, ci saranno parecchi scontri soprattutto per i ragazzi della categoria ballo.

Alessandra Celentano e Raimondo Todaro discuteranno a lungo sia su Asia che su Gianmarco, mentre Emanuel Lo contesterà la maestra e il pensiero che ha su Ludovica e Rita.

Ramon, invece, non si esibirà ma figurerà ancora nella classe: il giovane ha riconquistato la maglia di titolare in settimana, dopo aver chiesto scusa alla sua insegnante per esserle andato contro la volta scorsa.

Il successo di Mattia ad Amici

Una delle esibizioni che hanno convinto di più i professori durante la registrazione della quarta puntata di Amici, è stata quella di Mattia Zenzola. Il ragazzo, che nel daytime del 7 ottobre è apparso provato e in lacrime durante le prove, porterà in scena la coreografia assegnatagli da Alessandra Celentano in settimana e, forse un po' a sorpresa, riceverà i complimenti anche da lei per come l'ha eseguita.

La gara inediti del giorno, invece, sarà vinta da Wax, che continua a dover fare i conti con le critiche di Rudy Zerbi.

Gli ospiti dello speciale del talent-show che sarà trasmesso in tv domenica 9 ottobre, saranno: Sangiovanni che presenterà il suo nuovo singolo "Fluo", e Diana Del Bufalo in promozione con uno spettacolo teatrale.

Gli esami e le sfide dei ragazzi che hanno convinto meno in questo appuntamento, si sono svolti alla fine delle riprese, quindi non ci sono anticipazioni disponibili su come è andata a finire per Maddalena, Andre e Niveo.

Se Raimondo Todaro sostituirà Asia con Claudia, invece, si scoprirà quasi certamente leggendo gli spoiler della registrazione della quinta puntata.