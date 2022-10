L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 è in programma dal 10 al 14 ottobre 2022 in prima visione assoluta. Per Gloria arriverà il momento di uscire dal carcere e, ad accoglierla fuori dalla struttura, ci sarà anche il suo ex Ezio Colombo.

Occhi puntati anche su Veronica che, in questi nuovi episodi della soap, si ritroverà a fare i conti con delle brutte notizie legate al futuro matrimonio proprio con Ezio.

Spazio anche alle vicende su Umberto e Adelaide, i quali decideranno di tornare ad "allearsi" per una causa benefica.

Gloria scarcerate e vede il suo ex Ezio: anticipazioni Il Paradiso 10-14 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 previste fino al 14 ottobre in prima visione rivelano che Gloria riprenderà in mano le redini della sua vita dopo essere uscita dal carcere.

La donna, all'uscita dalla struttura troverà ad accoglierla anche il suo ex Ezio Colombo: l'uomo ha scelto di esserci malgrado la sua relazione con la mamma di Stefania sia finita da tempo e nonostante la sua nuova relazione con Veronica.

E, proprio quest'ultima, si ritroverà a vivere un momento di sbandamento e di sconforto dopo che Gloria tornerà in assoluta libertà.

Veronica, infatti, comincerà a temere che la scarcerazione di Gloria possa favorire un nuovo avvicinamento tra lei ed Ezio.

Veronica riceve brutte notizie: anticipazioni Il Paradiso 10-14 ottobre

Tuttavia, nonostante questo timore, Veronica deciderà di non schierarsi contro Gloria: le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore dal 10 al 14 ottobre 2022 rivelano che la donna inviterà a cena l'ex moglie del suo futuro marito.

Un invito che non passerà inosservato: la cena proseguirà a gonfie vele e tutto filerà liscio ma, ad un certo punto, ci sarà un colpo di scena inaspettato.

Il telefono di casa Colombo squillerà: sarà Veronica a prendere la telefonata e a ricevere delle brutte notizie che rischieranno di mandare all'aria per sempre il sogno di diventare la nuova signora Colombo. L'annullamento delle nozze tra Ezio e Gloria potrebbe saltare? Lo scopriremo nel corso dei futuri episodi della soap opera.

Umberto e Adelaide collaborano: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10-14 ottobre

E poi ancora, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Adelaide e Umberto decideranno di tornare a collaborare insieme.

I due organizzeranno una raccolta fondi al Circolo a sostegno delle vittime del crollo della diga del Vajont.

Un'iniziativa che non passerà inosservata così come attirerà l'attenzione la collaborazione tra i due, dopo la guerra intrapresa dalla contessa nei confronti di Guarnieri e della sua nuova fidanzata Flora. Possibile che tra Umberto e la contessa ci sia ancora qualcosa?

Anche Vittorio Conti, dopo il disastro del Vajont, deciderà di darsi da fare per avviare una campagna di sensibilizzazione in difesa delle vittime.

Maria viene bocciata da Flora: spoiler Il Paradiso delle signore

Spazio anche alle vicende di Maria che, in queste nuove puntate della soap opera, mostrerà i disegni delle sue prime creazioni a Flora Ravasi.

Gli spoiler de Il Paradiso, però, rivelano che la reazione della stilista non sarà delle migliori. I bozzetti presentati da Maria non attireranno più di tanto l'attenzione di Flora, che sarà particolarmente critica.

Un duro colpo per Maria che, dopo tale bocciatura, non la prenderà affatto bene. La ragazza apparirà alquanto demotivata e sconfortata: sarà Paola a sostenerla e a spronarla affinché non si arrenda.

Crescono ancora gli ascolti de Il Paradiso delle signore 7 nel pomeriggio di Rai 1

Insomma una nuova settimana da non perdere quella in compagnia dei vari protagonisti del celebre grande magazzino milanese che, in queste prime settimane di messa in onda della settima stagione, hanno confermato il boom di ascolti già registrato nell'ultima stagione.

Con una media giornaliera che arriva a sfiorare la soglia di 1,8 milioni di spettatori, Il Paradiso delle signore conferma la sua leadership sul pubblico del pomeriggio di Rai 1, riuscendo a tener testa ai programmi della rete ammiraglia Mediaset, tra cui il daytime di Amici 22 e del Grande Fratello Vip.

Due trasmissioni seguitissime dal pubblico Mediaset che, tuttavia, vengono frenate a dovere dal successo della soap opera pomeridiana con protagonisti Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni, che conferma di essere un vero e proprio fiore all'occhiello nel palinsesto della tv di Stato.