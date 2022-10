Nell'attesa di vedere cosa succederà nella quinta puntata di 'Viola come il mare', che andrà in onda il prossimo venerdì 28 ottobre, Can Yaman sul suo seguitissimo profilo Instagram (più di 10 milioni di follower) ha voluto rendere omaggio al set della ficition che lo vede protagonista al fianco della bellissima Francesca Chillemi. Non è la prima volta che l'attore turco ricorda con nostalgia ed affetto i giorni passati a Palermo per le riprese, e anche nel suo ultimo post Can ha dimostrato gratitudine per l'affetto con sui è stato accolto in Sicilia dalle sue numerose fan che non perdevano occasione per vederlo, scattare una foto o chiedere un autografo.

I ricordi di Can sul set

"Le vibrazioni palermitane nelle riprese l’anno scorso…", ha esordito Can nel suo messaggio postato su Instagram a corredo di una foto in bianco e nero che lo vede protagonista. Nel suddetto scatto, il sex-symbol sta scendendo da un'auto con grande difficoltà e circondato dalle guardie del corpo che tentano di tenere a bada le fan, che durante tutto il periodo delle riprese hanno inondato di affetto Yaman. 'Che cas...o piacevole, mi manca tutto di Viola come il mare', ha concluso l'attore che domani tornerà a vestire i panni dell'ispettore Francesco Demir.

Can è molto legato alla fiction di Canale 5 che sta ottenendo dei risultati molto buoni in fatto di ascolti. Anche dopo la quarta puntata, l'ex fidanzato di Diletta Leotta, postando una foto con Chillemi, aveva voluto ringraziare il pubblico che sta seguendo con interesse le vicende di Francesco e Viola.

Per Can si è trattato di un banco di prova molto importante: sul set della serie si è messo alla prova recitando per la prima volta interamente in lingua italiana. I suoi studi gli hanno permesso di affrontare con successo questo banco di prova ma di certo per Can come attore si è trattato di una nuova esperienza.

La trama della quinta puntata di Viola come il mare

E le sue fan lo hanno premiato sostenendolo, fin dalle riprese. Certamente Can non dimenticherà mai il modo in cui veniva accolto ogni volta che si mostrava alle sue fan palermitane che hanno mostrato un calore che continua ad albergare nella mente dell'attore turco a distanza di un anno.

Mancano adesso solo due puntate al termine di Viola come il mare ma di certo saranno dense di colpi di scena. Il promo lascia, infatti, intendere che sia l'ispettore che la giornalista dovranno fare i conti con delle scelte da prendere.

Durante la quinta puntata, come rivelano le anticipazioni, Viola dovrà decidere se andare a convivere con Raniero anche se avrà non poche perplessità al riguardo. Intanto Demir, deluso dall'atteggiamento di Farah nei suoi riguardi, dovrà indagare sulla morte per presunto avvelenamento di uno sportivo. E ancora una volta, i due protagonisti si ritroveranno a lavorare gomito a gomito.