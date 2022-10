Can Yaman è tornato in onda su Canale 5 con Viola come il mare. Venerdì sera, 30 settembre, in prime time, c'è stato il debutto di questa nuova serie televisiva destinata a conquistare il pubblico televisivo Mediaset anche se, sul web e sui social, ci sono state un bel po' di critiche e polemiche nei confronti della serie.

In tanti hanno puntato il dito contro il livello di recitazione di Yaman, ritenendo che al suo posto avrebbe dovuto esserci un "qualsiasi" altro attore italiano, che meritava di prendere parte a questo nuovo progetto televisivo.

Polemiche e dure critiche contro Can Yaman

Nel dettaglio, Can Yaman è tornato in onda in prima serata su Canale 5 con la fiction Viola come il mare: un prodotto particolarmente atteso dagli spettatori e fan del divo turco, dato che in un primo momento la serie era stata annunciata per la scorsa primavera e infine rimandata al periodo autunnale.

Trattasi della prima serie in cui, Yaman recita completamente in italiano accompagnato da Francesca Chillemi, una delle nuove stelle della fiction italiana, già protagonista in prime time di Che Dio ci aiuti, la serie di Rai 1, al fianco di Elena Sofia Ricci.

Insomma una nuova coppia destinata a conquistare grandi ascolti in tv anche se, dopo la prima puntata della fiction, non sono mancate le critiche e le polemiche nei confronti dell'attore turco.

'Fa televisione solo perché è belloccio', polemiche su Can Yaman dopo Viola come il mare

La recitazione di Can Yaman è stata sonoramente bocciata dalla maggior parte degli utenti che ha seguito e commentato la puntata d'esordio di Viola come il mare, che dovrà vedersela contro il ritorno su Rai 1 di Tale e quale show, il varietà del venerdì sera condotto da Carlo Conti con la partecipazione di Cristiano Malgioglio in giuria.

"Can Yaman recita peggio degli attori delle telenovele. Fa televisione solo perché è il belloccio del momento", ha sentenziato un utente dopo aver visto il divo turco all'opera in questo nuovo prodotto televisivo su Canale 5.

"Uno schiaffo alla meritocrazia, ci saranno almeno 150 attori italiani migliori!", ha proseguito ancora un altro commentatore social che non si è fatto problemi a bocciare Can Yaman e la sua nuova fiction.

'Fiction pessima, bocciata', sbottano i fan di Viola come il mare

"Essere belli non vuol dire essere bravi. Can Yaman recita malissimo. Chillemi invece dovrebbe evitare di portare Azzurra Leonardi a Mediaset", ha sentenziato un altro utente social muovendo la sua critica contro Viola come il mare.

"Fiction pessima. Bocciata in tutto, dalla recitazione ai dialoghi a tutto il resto, come si era già ampiamente capito fin dalla pubblicità", ha scritto invece un altro utente social parlando della fiction Mediaset.