Il Paradiso delle Signore 7 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily italiana riguardo le puntate che andranno in onda lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre, anticipano che Anna (Giulia Vecchio) rivela a Salvatore (Emanuel Caserio) non soltanto che Quinto (Cristiano Caccamo) non è morto, ma anche di essere partita per gli Stati Uniti con l'intenzione di farlo scarcerare. Matilde (Chiara Baschetti), intanto, convincerà Vittorio (Alessandro Tersigni) a inserire i corsetti tra i capi d'abbigliamento della boutique.

Nel frattempo Gloria (Lara Komar) apprenderà da Ezio (Massimo Poggio) che quest'ultimo non vive più a casa Colombo. Il commendatore Umberto (Roberto Farnesi), invece, sarà più che mai intenzionato a riprendersi le sue quote del Paradiso, così vorrà colpire Marco (Moisè Curia) per ricattare l'ex amante e tornare al timone dell'atelier. Vittorio e Matilde, infine, organizzeranno una serata di gala, mentre Armando (Pietro Genuardi) farà un'insolita e scioccante scoperta su Vito (Elia Tedesco).

Salvo scoprirà che Quinto è vivo

Tornata a Milano, Anna verrà subito messa alle strette da Salvatore, dopo che quest'ultimo ha scoperto che gli ha detto diverse bugie. Sentendosi sotto scacco, Imbriani confesserà al consorte di essere andata negli Stati Uniti dopo aver appreso che Quinto era stato imprigionato, allo scopo di far scarcerare il suo primo marito che credeva deceduto.

Vittorio, intanto, accetterà di buon grado la proposta di Matilde di inserire anche i corsetti nei capi della boutique, mentre Ezio dirà a Gloria di essere andato ad abitare in una pensione dopo l'aggressione verbale subita da Veronica (Valentina Bartolo).

Maria (Chiara Russo) verrà mortificata da Flora (Lucrezia Massari) ma la giovane sarta verrà prontamente consolata dal nuovo contabile.

La stilista, inoltre, dirà al fidanzato dell'umiliazione subita da parte della contessa, quindi Guarnieri senior inizierà a studiare una strategia atta a ricattare la cognata.

Armando verrà a conoscenza di qualcosa su Vito che lo preoccuperà

La mortificazione subita dalla giovane Puglisi non lascerà indifferenti Adelaide e Frigerio, sebbene le due donne saranno in disaccordo su come agire con la figlia di Achille (Roberto Alpi).

Malgrado i segnali di riavvicinamento, le preoccupazioni di Salvo nei riguardi delle sue nozze con Anna non diminuiranno più di tanto.

Matilde e Vittorio, successivamente, inizieranno a organizzare una serata di gala dove vi sarà la proiezione del film "Il Gattopardo" e, subito dopo, si ballerà il valzer.

A tal proposito, le commesse dovranno esercitarsi con tale danza e Conti, nel mentre, inviterà Frigerio a ballare ma la donna preferirà non accettare.

Il Capo magazziniere, invece, verrà a conoscenza di qualcosa su Vito che lo preoccuperà.

Guarnieri senior, in ultimo, vorrà screditare la professionalità di Marco come giornalista per ricattare Adelaide al fine di farsi restituire le sue quote e tornare al timone del Paradiso delle Signore.