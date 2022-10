Cosa succederà nel finale di Mina Settembre 2? Come finisce la seconda stagione della fiction con Serena Rossi e Giuseppe Zeno? Mancano pochi appuntamenti ormai al gran finale della serie che sta appassionando una media cospicua di spettatori e i colpi di scena non mancheranno.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Olga, la mamma di Gelsomina: dopo essere partita per un viaggio in giro per il mondo, si potrebbe scoprire che la donna ha mentito a sua figlia.

Spazio anche alle vicende di Domenico che, in questi appuntamenti finali con la fiction, si ritroverà combattuto dal punto di vista sentimentale.

Gelsomina lotta per Domenico: come finisce Mina Settembre 2 su Rai 1

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle ultime puntate di Mina Settembre 2 rivelano che per Gelsomina arriverà il momento di prendere coscienza dei sentimenti che prova nei confronti di Domenico.

L'assistente sociale interpretata da Serena Rossi si renderà conto che il suo cuore batte forte per il ginecologo che ha messo in subbuglio il suo cuore e non potrà accettare di vederlo al fianco di un'altra donna.

Sì, perché nel frattempo Domenico ha scelto di impegnarsi in una relazione con Giulia, la psicologa che sta tenendo in cura Mina e che ha fatto breccia nel cuore del ginecologo.

Le anticipazioni su come finisce Mina Settembre 2 rivelano che, dopo aver preso atto di questo flirt in corso tra i due, la protagonista della serie deciderà di intervenire in prima persona e di mettersi in gioco per cercare di riconquistare di nuovo il "suo" Domenico.

Domenico combattuto in amore: come finisce Mina Settembre 2

Insomma, Mina non avrà intenzione facilmente di arrendersi ma a questo punto la decisione finale spetterà solo al ginecologo interpretato da Giuseppe Zeno.

Domenico, infatti, si ritroverà combattuto tra le due donne e dovrà fare una scelta finale: accetterà di riprendere in mano le redini del suo legame con Gelsomina oppure deciderà di dare una svolta finale alla sua vita e quindi voltare pagina in maniera definitiva con l'affascinante psicologa interpretata da Antonia Liskova?

In attesa di scoprirlo, ci sarà anche grande attenzioni per le sorti di Olga, che ha scelto di partire per un viaggio in giro per il mondo.

La mamma di Gelsomina potrebbe mentire: come finisce Mina Settembre 2

Nelle ultime puntate di Mina Settembre 2 sarà zia Rosa ad avere dei dubbi sul conto della mamma di Gelsomina: e se avesse mentito e quindi non sarebbe partita realmente per un viaggio di piacere?

Un sospetto che, nel finale della fiction con Serena Rossi, potrebbe portare a delle clamorose scoperte. Non si esclude, infatti, che Olga stia nascondendo una malattia a sua figlia e quindi possa essere partita per curarsi e non far soffrire la sua amata Gelsomina.