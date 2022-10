Non accenna a placarsi la tensione all'interno della casa del GF Vip. La notte scorsa, ad esempio, Alberto si è avvicinato ad Edoardo e gli ha detto di non disturbare il sonno degli altri amoreggiando con Antonella. Anziché rispondere a De Pisis, la ragazza ha fatto una rivolto una critica a Donnamaria dicendogli che sarebbe stato lui a dare troppa confidenza al coinquilino che ora si permette di mettere bocca nel loro rapporto sentimentale.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Alberto non ha mai nascosto di avere un trasporto nei confronti di Edoardo, e la notte scorsa l'ha confermato facendogli una scenata di gelosia davanti alla ragazza che sta frequentando da un paio di settimane.

Nella casa del GF Vip, infatti, De Pisis si è opposto alle continue effusioni che Donnamaria si scambia con Antonella a letto con le seguenti parole: "Io sto andando a dormire. Non voglio sentire neanche un bisbiglio".

"Antonino può farlo perché questa è camera sua. Non comportarti come uno di 12 anni che non ha mai avuto problemi nella vita", ha sbottato ancora il giovane davanti al romano.

Fiordelisi ha assistito al battibecco in silenzio, ma poco dopo ha preso da parte il "fidanzato" e l'ha rimproverato per aver dato troppe certezze al coinquilino che oggi si permette di dirgli cosa può o non può fare.

Il rimprovero tra le mura del GF Vip

Al termine del breve ma intenso battibecco tra Edoardo e Alberto, Antonella si è confrontata con il compagno e gli ha detto: "Gliel'hai data tu la confidenza per reagire così".

"Che sia geloso di te è palese, ma sei stato tu a dargli troppa confidenza. Puoi arrivarci, non sei stupido", ha continuato la 24enne la notte scorsa tra le mura della casa più spiata d'Italia.

La bella Fiordelisi, dunque, non si è arrabbiata con De Pisis per la scenata che ha fatto ma ha messo in chiaro alcune cose con colui che avrebbe permesso tutto questo sin dal primo giorno.

"Ti consiglio di evitare di fargli pensare altro. Questa è stata una scenata di gelosia come se aveste fatto chissà cosa", ha aggiunto ancora la giovane.

La difesa di Donnamaria al GF Vip

"Fatti un esame di coscienza", si è conclusa così la strigliata che Antonella ha fatto ad Edoardo la notte scorsa.

Il romano ha detto di non sentirsi colpevole di nulla, soprattutto perché è certo di non aver mai illuso Alberto facendogli credere che tra loro potesse nascere qualcosa in più di una bella amicizia.

"Ma stai scherzando? Lui non è il primo gay che frequento, ma ti assicuro che mai nessun altro ha pensato che ne fossi innamorato. Ha capito male lui visto che è l'unico no?", ha sbottato Donnamaria.

Insomma, De Pisis ha dato il via ad una nuova discussione tra i piccioncini del GF Vip 7, una lite che è andata avanti anche la mattina successiva.

Lunedì 24 ottobre, infatti, Alfonso Signorini dovrebbe indagare su questo "triangolo" che continua a tenere banco sia tra le mura di Cinecittà che sui social network; i fan stanno commentando dividendosi tra chi fa il tifo per la coppia ribattezzata "donnalisi" e chi sta dalla parte di Alberto nella speranza che Edoardo possa cambiare idea.

L'ex volto di Forum, però, è fermo sulle proprie decisioni e si dice presissimo da Antonella: ad un mese dall'inizio dell'edizione alla quale stanno partecipando, i due ragazzi sono gli unici ad essersi avvicinati sentimentalmente e questo starebbe portando gli autori a cercare altri personaggi single da inserire nel cast.

Una recente indiscrezione, infatti, sostiene che gli addetti ai lavori vorrebbero assistere alla formazione di più coppie, anche per questo motivo sarebbero alla ricerca di celebrità libere da legami amorosi.