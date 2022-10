Come finisce la prima stagione di Sopravvissuti con Lino Guanciale e cosa succederà nel corso dell'ultima puntata di martedì 1° novembre 2022?

I fan della serie attendono con trepidazione di scoprire il finale della serie televisiva che, sebbene non stia riscuotendo un grandissimo successo dal punto di vista auditel, ha comunque saputo incuriosire gli spettatori che si sono appassionati alle vicende dei superstiti dell'Arianna.

Il finale della prima serie sarà a dir poco scoppiettante, dato che Luca e tutti gli altri sopravvissuti si renderanno conto di essere in serio pericolo di vita.

Luca e gli altri in serio pericolo: come finisce Sopravvissuti con Lino Guanciale

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la sesta e ultima puntata di Sopravvissuti rivelano che Luca e tutto il gruppo di superstiti che sono riusciti a scampare al naufragio dell'Arianna, si renderanno conto di essere braccati.

C'è un assalitore che intende far loro del male e per questo motivo, tutti saranno in serio pericolo di vita.

Una situazione decisamente allarmante e preoccupante per Luca che, in questi episodi finali della prima stagione, deciderà di mettere al sicuro la sua famiglia, così da evitare che l'assalitore possa far loro qualcosa di brutto.

Ma chi si cela dietro questo assalitore misterioso che intende far loro del male?

I sospetti non mancano e, in questa puntata finale della fiction, Anita si farà un'idea ben precisa.

È giallo sull'assalitore misterioso: come finisce Sopravvissuti con Lino Guanciale

Le anticipazioni su come finisce Sopravvissuti rivelano che la donna comincerà a credere che dietro questo assalitore misterioso che vorrebbe far del male al gruppo dei superstiti, potrebbe celarsi il parente di uno dei passeggeri deceduti durante il naufragio dell'Arianna.

Possibile ci sia davvero un parente di una delle vittime di questo clamoroso e doloroso disastro quanto sta accadendo? Riusciranno i sopravvissuti ad evitare il peggio e a mettersi in salvo definitivamente? Lo scopriremo nel corso della puntata conclusiva che andrà in onda martedì 1° novembre dalle 21:30 in poi su Rai 1.

A rischio il futuro della fiction Sopravvissuti 2? La Rai 'tace' sulle nuove puntate

Insomma un finale decisamente scoppiettante quello della prima stagione di Sopravvissuti con Lino Guanciale e, intanto, i fan sono già curiosi di sapere se ci sarà la seconda stagione.

Fino a questo momento, la Rai non si è ancora espressa sul destino e il futuro della serie che non ha brillato particolarmente dal punto di vista auditel.

E, proprio gli ascolti non brillanti di queste puntate, potrebbero spingere i vertici di Rai Fiction a non mettere in cantiere le nuove puntate della seconda stagione.