Ieri, martedì 25 ottobre, è stata registrata una puntata di U&D alla quale non ha partecipato Federico Breschini. L'apprezzato corteggiatore di Federica Aversano, infatti, non era in studio alcune ore fa ma una segnalazione rivela che in serata ha cenato con un gruppo di persone, tra le quali spiccherebbe anche la sua ex fidanzata. Il romano è tra i preferiti della tronista, ma la sua assenza alle ultime riprese non lascia presagire a nulla di buono per il futuro di questa conoscenza.

Aggiornamenti sui giovani di U&D

Una delle tante anticipazioni che sono trapelate sulla registrazione di U&D del 25 ottobre Federico Breschini: dopo alcune esterne egli sembrava avesse conquistato Federica, ma qualcosa potrebbe essere andata storto.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni, infatti, fa sapere che il giovane non ha partecipato alla riprese di martedì scorso e nessuno ha mai fatto accenno a quest'assenza. Neppure Aversano ha mai chiesto dove fosse uno dei suoi corteggiatori preferiti, anzi si è concentrata sulle nuove conoscenze, come quella con Stefano. La maggior parte del tempo che ha avuto a disposizione, però, la napoletana l'ha passato a litigare con Tina Cipollari, che l'ha nuovamente criticata per come tratta i suoi spasimanti.

Il retroscena sul protagonista di U&D

La mattina di mercoledì 26 ottobre, però, ci ha pensato Deianira Marzano a fare un po' di chiarezza sulla misteriosa assenza di Federico alla registrazione del giorno prima.

L'influencer, infatti, ha pubblicato su Instagram la segnalazione che una sua follower le ha inviato su quello che avrebbe fatto Breschini la sera precedente, ovvero il girono in cui avrebbe dovuto partecipare alle riprese di U&D.

"Ho una segnalazione su Federico, il corteggiatore di Uomini e donne", ha scritto una fan rimasta anonima.

Accanto a una foto (che potrebbe essere anche uno screenshot fatto a una Stories) che ha per protagonista il romano che da qualche settimana è tra gli spasimanti di Federica Aversano, si legge ancora: "Lui ieri non è andato in puntata, ma la sera era a cena con amici e c'era anche la sua ex".

Il giovane, dunque, non si è presentato alla registrazione del dating-show del 25 ottobre non si sa per quale motivo (potrebbe essere stato eliminato dalla tronista oppure avrebbe volutamente disertato l'appuntamento come "ripicca" per qualcosa che non gli è piaciuta), però in serata è stato avvistato in un ristorante sereno, sorridente e in compagnia anche di quella che dovrebbe essere la sua ultima fiamma.

Percorso in salita per la napoletana di U&D

La segnalazione su Federico potrebbe creare problemi alla sua conoscenza con la scettica tronista. Già il fatto che Breschini non abbia partecipato all'ultima registrazione di U&D, fa pensare che qualcosa potrebbe essersi "rotto" nel suo giovane rapporto con Federica.

Per sapere qualcosa in più, però, bisognerà aspettare le anticipazioni delle prossime puntate, che dovrebbero avere luogo non prima di una settimana. Il 25 ottobre, intanto, Aversano si è scontrata a lungo con Tina sull'atteggiamento di superiorità che avrebbe con i suoi corteggiatori.

L'opinionista si è detta convinta del fatto che la napoletana starebbe sbagliando approccio con i ragazzi che porta in esterna, anche perché è rimasta l'unica a non aver ancora dato un bacio fra i quattro protagonisti del Trono Classico. Se Federico Nicotera, Lavinia Mauro e Federico Dainese si sono già lasciati andare ad effusioni con i loro corteggiatori, finora per la 28enne non è avvenuto nulla del genere.