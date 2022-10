Potrebbero esserci delle novità in campo amoroso per Diletta Leotta. Secondo il settimanale Gente, la giornalista sportiva avrebbe chiuso la sua relazione con il modello Giacomo Cavalli e avrebbe rivolto il suo interesse altrove. A farle battere il cuore sarebbe un calciatore, il portiere del Newcastle Loris Karius. Ovviamente non c'è nulla di confermato, ma secondo la rivista alcuni indizi lascerebbero trapelare un "cambio di guardia" nel cuore di Diletta.

Nuovo amore dopo Giacomo per Diletta?

Dopo la fine della sua chiacchieratissima storia d'amore con Can Yaman nel 2021, che avrebbe dovuta condurla all'altare, Diletta ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.

Inevitabilmente, essendo un personaggio pubblico, la sua vita è rimasta sotto la lente d'ingrandimento. Tante sono state le paparazzate che l'hanno vista protagonista con Giacomo Cavalli. I due hanno trascorso il capodanno insieme a ST. Moritz e poi da lì tante le occasioni che li hanno visti trascorrere del tempo insieme.

Poi si è iniziato a vociferare di una frattura tra i due, fino a che non è apparsa la loro prima foto di due in una storia sull'Instagram di Diletta, che ha fatto credere che in realtà la conduttrice radiofonica volesse dare una svolta decisiva alla sua relazione rendendola pubblica in maniera ufficiale. A dare un colpo di spugna a tutta la situazione, già di per sé intricata, ci ha pensato questo nuovo Gossip secondo cui non solo tra Diletta e Giacomo sarebbe tutto finito, ma lei avrebbe già un flirt con il calciatore Loris Kaius.

E in attesa che arrivi una conferma, o smentita, si parla delle "prove" che potrebbero confermare la relazione.

Loris Kaius avrebbe conquistato la giornalista

Diletta e Loris avrebbero iniziato a seguirsi sui social in maniera reciproca e a quanto pare lei avrebbe deciso di prendere lezioni di inglese con una certa assiduità.

Dietro la sua scelta non ci sarebbe la voglia di arricchire il proprio bagaglio culturale con un'altra lingua, bensì l'intenzione di poter comunicare al meglio con la nuova fiamma.

Il portiere, classe 1993, avrebbe conquistato quindi Diletta, tanto da farle voltare velocemente pagina. Sarà questa la verità? Solo la diretta interessata potrebbe dare ai fan la versione corretta dei fatti, ma seguendo il suo precedente comportamento, a meno di risvolti importanti, molto probabilmente continuerà a restare in silenzio.