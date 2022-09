A partire dal 30 settembre sarà protagonista di 'Viola come il mare' al fianco di Francesca Chillemi, ma Can Yaman non dimentica il percorso scolastico e formativo che gli ha aperto le porte dell'Italia e di milioni di fan in tutta Europa. Non c'è spostamento o nuovo progetto che le sue follower non conoscano, ma l'attore turco, in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera si è detto certo che la bellezza è non di certo l'unica freccia nel suo arco. Can è convinto che se non fosse stato bello avrebbe avuto addirittura ancora più successo.

Da sempre determinato, Yaman si è sempre distinto durante i suoi studi per i voti altissimi, tanto che l'amore per la recitazione non gli ha impedito di conseguire una laurea in giurisprudenza.

Il percorso di Can dalla scuola alla recitazione

'La bellezza mi aiutato nel mio lavoro? Se non fossi stato bello avrei avuto ancora più successo', con queste parole, Can ha messo in evidenza la sua determinazione durante l'intervista nella quale ha sostenuto che l'aspetto fisico da solo non serve a molto. Occorre tenacia, determinazione e anche volontà: l'attore ha infatti sottolineato che non tutti sarebbero disposti a lasciare casa, affetti e certezze per trasferirsi in un paese con una lingua diversa dalla propria, così come ha fatto lui.

E a proposito della conoscenza dell'italiano, lingua in cui ha interamente girato Viola come il mare, Can ha specificato che sua madre ha insistito perché frequentasse il liceo scientifico in lingua italiana. 'Una scelta elitaria ma doverosa per i miei', ha detto Can, che si è definito proprio un secchione: era il primo nella sua scuola, ha detto Yaman, ricordando l'ambizione che lo ha sempre contraddistinto.

La passione di Can per la cultura italiana

'La cultura italiana mi è sempre stata simpatica', ha detto Can parlando del suo interesse per gli studi che lo ha condotto a conseguire una laurea in giurisprudenza. Ma velocemente l'attore si è reso conto che quello dell'avvocato non era una lavoro adatto a lui. 'Fare l’attore è più da me', ha detto Can, che ha girato la prima serie in Turchia un po' per caso, ma quella prima esperienza gli ha aperto gli occhi.

Adesso Can ha in progetto una nuova serie in inglese che girerà a Budapest. Per il resto, l'attore ha sottolineato prende in considerazione un lavoro alla volta per evitare di stressarsi troppo. 'Lascio che il tempo riempia i dettagli', ha detto Yaman. Infine, il turco ha concluso rivelando che sua madre è la sua fan numero uno, con tanto di spazio dedicato alle sue foto in casa, come un museo o un funerale!