La prima coppia della settima edizione del Grande Fratello Vip è sulla bocca di tutti. Antonella ed Edoardo, infatti, sono molto vicini, ma sia fuori che dentro la casa c'è chi non è convinto al cento per cento su questo reciproco interesse. Gli ex vipponi Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, infatti, si sono detti scettici sul futuro di questo rapporto, soprattutto all'esterno delle mura di Cinecittà. I "piccioncini", intanto, continuano a stuzzicarsi a vicenda anche coinvolgendo altri concorrenti.

Aggiornamenti tra le mura del GF Vip

La frequentazione tra Edoardo e Antonella procede giorno dopo giorno, anche se c'è più di qualche spettatore che non crede in un futuro per la coppia.

La ragazza si è fatta corteggiare per qualche settimana, poi qualche sera fa ha ceduto e ha baciato il protagonista di Forum davanti alle telecamere.

Fiordelisi, però, non ha abbassato totalmente la guardia e continua a dire che non si fida al cento per cento del coinquilino, anche per questo lo provoca per vedere come reagisce a svariate situazioni.

Alcune ore fa, infatti, l'influencer ha volutamente stuzzicato Donnamaria proponendo ad Antonino un massaggio in salotto.

La vippona ha fatto notare al compagno che stava "coccolando" Spinalbese e la reazione non ha tardato ad arrivare.

Il commento del protagonista del GF Vip

Non appena ha visto Antonella che stava massaggiando Antonino, Edoardo ha storto il naso e ha esclamato un "non mi piace" che ha strappato un sorriso soddisfatto alla ragazza.

Fiordelisi, dunque, ha raggiunto il suo intento, ovvero quello di far ingelosire il coinquilino che sta frequentando da poco tempo nella casa del GF Vip e che sembra interessarle molto.

Tra i due piccioncini, però, non ci sono state tensioni in seguito a questo gesto d'affetto di lei nei confronti di Spinalbese, anche perché Donnamaria ha capito subito che si trattava di una carineria che aveva l'unico scopo di stuzzicarlo.

A quasi un mese dall'inizio della settima edizione del reality Mediaset, solamente Antonella ed Edoardo si sono avvicinati sentimentalmente: il possibile flirt tra Antonino e Ginevra, infatti, è stato "stroncato" sul nascere dalla squalifica di lei per la frase poco carina detta su Marco Bellavia.

Il parere dei 'Basciagoni' sui piccioncini del GF Vip

Questa coppia sta dividendo un po' il pubblico del GF Vip: da un lato c'è chi pensa che i ragazzi potrebbero costruire qualcosa di bello sia dentro che fuori le mura di Cinecittà, dall'altro c'è chi è convinto che si tratti di un fuoco di paglia.

Tra gli scettici spiccano due ex concorrenti che proprio grazie al reality di Canale 5 si sono conosciuti e innamorati.

Nel corso di una recente puntata di Casa Chi, Alessandro Basciano ha risposto così quando gli è stato chiesto di commentare il rapporto tra Antonella ed Edoardo: "Antonella ed Edoardo non li vedo come possibile coppia. Non li sto giudicando, ma secondo me è ancora troppo presto [...] Sicuramente c’è attrazione ma non li vedo come coppia".

D'accordo con l'ex vippone la fidanzata Sophie Codegoni, che ha ricordato agli spettatori che Donnamaria è un corteggiatore d'indole, nel senso che scherza un po' con tutti anche in modo provocatorio.

Insomma, i piccioncini della settima edizione del format Mediaset non convincono ancora, ma il tempo potrebbe dargli ragione e far cambiare idea a chi dubita del loro legame, come Sonia Bruganelli che ha palesato delle perplessità, soprattutto sul sentimento che il volto di Forum dice di provare per la compagna d'avventura.