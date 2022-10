Una nuova puntata di Viola come il mare è in arrivo su Canale 5. L'appuntamento con la terza puntata è previsto il 14 ottobre. I telespettatori hanno iniziato ad affezionarsi alla storia di Demir e Viola. Nonostante tra i due ci sia una forte attrazione, la giornalista è decisa a non cedere alle provocazioni dell'ispettore capo, intenzionato ad avere solo un'avventura e nulla di serio. Le anticipazioni della prossima puntata, ci rivelano che Francesco e Viola saranno sempre più distanti. Vitale sarà sempre più vicina a Raniero, mentre Demir proverà una certa attrazione per Farah.

Anticipazioni Viola come il mare, terza puntata: muore un imprenditore

Demir continuerà le sue indagini sul traffico di esseri umani, ma purtroppo sembrerà non raccogliere alcun risultato. L'aiuto di Farah non aiuterà l'ispettore, così come lui si era immaginato. Nel frattempo, in paese ci sarà un nuovo caso di omicidio da risolvere. Un imprenditore molto importante verrà assassinato. Ad essere coinvolto in questo caso di omicidio, sarà un redattore di Sicilia Web News, dove lavora proprio Viola. La giornalista sarà però distratta da Raniero, un uomo che sembrerà averla resa veramente felice.

Sarà proprio grazie l'aiuto di Raniero che Viola scoprirà un dettaglio molto importante che potrebbe aiutarla a ritrovare il padre.

Verrà infatti a galla che la mamma della giornalista, pochi anni prima di morire, aveva fatto visita proprio a Palermo e potrebbe aver incontrato proprio il padre di Viola. Un dettaglio inedito per Vitale, che sembrerà adesso essere sulla buona pista nelle sue indagini. Anche per Demir sembrerà essere scoccata la scintilla con un altra donna.

L'ispettore si sentirà attratto da Farah. Sul lavoro comunque, Viola e Demir continueranno a collaborare. Il caso di un uomo investito da un pirata della strada porterà i due a collaborare nuovamente.

Confermata la seconda stagione di Viola come il mare

La serie ha sicuramente conquistato il cuore dei moltissimi fan di Can Yaman.

La prima puntata andata in onda, ha registrato uno share del 20.4%, con 3.403.000. La seconda puntata ha invece subito un calo, con un seguito del 2.868.000. Non resta dunque che attendere le nuove puntate per capire se i telespettatori continueranno a gradire la serie con Can Yaman e Francesca Chillemi. Il produttore di Viola come il mare comunque, ha già confermato l'arrivo della seconda stagione, che sarebbe già in via di stesura. Un ottima notizia per tutti gli appassionati. Aspettando l'arrivo della terza puntata del 14 ottobre, tutti i telespettatori rivedere le puntate andate in onda utilizzando il portale web Mediaset Infinity. Il servizio è totalmente gratuito, basterà soltanto una connessione ad internet.