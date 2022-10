Continua a far discutere il "triangolo" amoroso al centro delle dinamiche della settima edizione del GF Vip. Al termine della puntata che è andata in onda il 6 ottobre, Alberto De Pisis ha fatto una rivelazione inaspettata su Edoardo, ovvero che gli avrebbe chiesto se volesse avere un rapporto intimo e se è sessualmente attratto da lui. Il racconto ha un po' spiazzato Antonella, che in questi giorni si è avvicinata tanto al romano nonostante mille dubbi sul suo reale interesse.

Il racconto nella notte al GF Vip

I dubbi di Antonella su Edoardo aumentano col passare dei giorni: nonostante ci sia molta intesa tra loro, la ragazza frena e lo fa soprattutto per l'atteggiamento poco chiaro del coinquilino col resto del gruppo.

Alla fine della diretta del 6 ottobre, Fiordelisi è rimasta spiazzata da alcune confidenze che le ha fatto Alberto, le stesse che potrebbero celare un interesse di Donnamaria per il compagno d'avventura.

Anche se è certo di non avere chance con il romano, De Pisis ci ha tenuto a far sapere che se si è un po' invaghito è anche per alcune cose che il concorrente gli avrebbe sussurrato all'orecchio nei giorni passati, a partire da domande un po' provocatorie alle quali lui ha risposto in modo evasivo.

"Lui mi ha dato modo di legarmi, ma non voglio essere un intralcio tra voi. Fai il tuo percorso con lui, io me la farò passare", ha esordito il giovane nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando la mattina del 7 ottobre.

Le parole che lasciano basita la protagonista del GF Vip

"Mi sono preso una sbandata e non mi succedeva da 5 anni, ma si vede che lui è infognato per te, quindi andate avanti", ha proseguito Alberto nel suo discorso all'amica Antonella.

De Pisis, poi, ha voluto informare l'influencer di un paio di domande che Edoardo gli avrebbe fatto nel pomeriggio quando nessuno li ascoltava.

"Io sessualmente ti piaccio? Vorresti un rapporto intimo con me?", sono queste le richieste che Donnamaria avrebbe fatto al coinquilino poche ore prima della sesta puntata, lasciandolo un po' senza parole.

Il diretto interessato ha precisato che l'interesse che nutre per il romano non è fisico ma mentale, quindi la sua attrazione è prettamente verso la testa del compagno d'avventura che continuerebbe a provocarlo con gesti (baci sulle labbra) e domande "equivoche" da quando hanno messo piede nella casa del GF Vip.

L'attacco dell'opinionista del GF Vip

"In 32 anni non mi sono mai trovato in una situazione del genere, sono sempre stato corteggiato", ha aggiunto ancora Alberto dialogando con Antonella.

I dubbi che la ragazza ha manifestato sin dall'inizio sull'interesse di Edoardo nei suoi confronti, si starebbero concretizzando giorno dopo giorno, e l'amico De Pisis non starebbe facendo altro che alimentarli raccontando retroscena inediti del suo legame con Donnamaria.

Il comportamento ambiguo e provocatorio del volto di Forum, però, non convince anche fuori dalle mura di Cinecittà.

Nel corso della puntata del GF Vip che Alfonso Signorini ha condotto giovedì 6 ottobre, Sonia Bruganelli è andata un po' controcorrente e, commentando il triangolo amoroso della casa, ha sostenuto che il meno interessato sarebbe proprio il romano.

"A lui non gliene frega niente di nessuno. Si è avvicinato ad Antonella dopo aver visto che era la preferita del pubblico, poi ha dato un bacio ad Alberto sapendo che avrebbe fatto parlare, è molto furbo", ha detto la moglie di Paolo Bonolis tra gli applausi del pubblico.

Il giovane ha respinto ogni critica e ha ribadito di avere un trasporto importante per Fiordelisi sin dall'inizio e intende dimostrarlo con i fatti.