Nella casa del Grande Fratello Vip 7 potrebbe essere nata una particolare simpatia fra Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi. Il carattere del conduttore avrebbe fatto breccia nel cuore di alcune concorrenti del Reality Show condotto da Alfonso Signorini ma la prima ad uscire allo scoperto è stata la campana che ha svelato di avvertire un sentimento che va oltre la semplice amicizia. La 24enne ha parlato dell'argomento a Sara ed Eleonire rivelando di essere gelosa degli amici maschi.

Sara ed Elenoire parlano di Edoardo con Antonella

Sara Manfuso nominando Edoardo Donnamaria ha provocato il sorriso della influencer che ha confermato in modo tacito di avvertire un interesse per lui: "Non so, devo capirlo bene", ha affermato Antonella Fiordelisi imbarazzata.

La modella si è mostrata incerta in riferimento alla natura del sentimento che prova per il conduttore. La 38enne ha voluto incoraggiare la compagna d'avventura sperando che possa avere il tempo a disposizione per approfondire la loro conoscenza e comprendere meglio cosa avverte. Alle parole di Manfuso si sono aggiunte quelle di Elenoire che approva. La showgirl ha affermato che secondo lei Donnamaria è un ragazzo giocherellone e carino, aggiungendo di trovarlo un po' bambino.

Il risentimento di Fiordelisi per Giaele

Antonella Fiordelisi gradisce il lato infantile dello speaker radiofonico. Imbarazzata in modo visibile, l'influencer campana, non ha negato di provare una certa simpatia per Edoardo.

La 24enne ha rivelato di esseri infastidita quando ha visto il gieffino parlare con Giaele De Donà. La modella ha affermato di aver reagito in modo brusco soltanto a causa delle discussioni che ha avuto con la veneta. Questa versione non ha convinto Sara Manfuso ed Elenoire Ferruzzi che, invece, credono che Antonella sia gelosa di Donnamaria.

Fiordelisi ha replicato evidenziando che potrebbe essere presto per parlare di una infatuazione, sottolineando, invece, il risentimento che prova per Giaele. Ironizzando, Antonella ha affermato: "Si stesse con lei", prima che il trio cambiasse argomento.

Antonella parla con Carolina

Dell'interesse per Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi ne ha parlato anche con Carolina Marconi. Pure alla venezuelana, la campana ha dichiarato di dover comprendere bene cosa avverte per lo speaker radiofonico in quanto, in questo momento, non riesce a fidarsi molto degli uomini.

Alla compagna d'avventura, la 24enne ha dichiarato di essere intrigata dai ragazzi con il carattere giocherellone come Edoardo, aggiungendo che in tema ha dei gusti particolari. Anche a Carolina, Antonella ha confidato di essere gelosa, confidando che, secondo lei, è ancora troppo presto per provarci visto che lo conosce da due giorni.