Non c'è pace per la settima edizione del GF Vip: dopo aver perso ben quattro concorrenti in due settimane, ora gli autori sono alle prese con una possibile bestemmia. In un video che sta facendo il giro della rete, si sente Amaurys Perez pronunciare due parole molto vicine ad un'imprecazione. Secondo molti spettatori del reality Mediaset, l'ex giocatore di pallanuoto rischierebbe la squalifica se la produzione dovesse ritenere la sua frase blasfema e offensiva.

Aggiornamenti dalla casa del GF Vip

Nuovi problemi in arrivo per chi lavora per il GF Vip.

A distanza di un settimana dal chiacchierato ritiro di Marco Bellavia, un altro concorrente si è reso protagonista di un episodio dubbio.

La mattina dell'8 ottobre, infatti, i siti di Gossip stanno condividendo un video che sui social network è virale: nelle immagini in questione, si sente Amaurys Perez dire una frase che a tanti sembra una chiara bestemmia.

Il giocatore di pallanuoto, infatti, parlando dei suoceri ha usato un'espressione che sembrerebbe offensiva.

Insomma, in queste ore il cubano è al centro dell'attenzione mediatica per una possibile imprecazione tra le mura della casa più spiata d'Italia, nonché di una violazione del regolamento che potrebbe costargli la squalifica immediata dal gioco.

Verifiche in corso sul protagonista del GF Vip

Visto che gli addetti ai lavori non si sono ancora esposti su questo nuovo "caso", è meglio usare il condizionale nel raccontare quello che è accaduto nella casa del GF Vip la notte scorsa.

Chi ha visto il video incriminato, però, si dice certo del fatto che Amaurys avrebbe imprecato e per questo dovrebbe essere punito dalla produzione.

Il regolamento del reality-show prevede che qualsiasi tipo di bestemmia fatta davanti alle telecamere diventi oggetto di un provvedimento disciplinare, che nella maggior parte dei casi corrisponde all'espulsione immediata dalla gara.

A partire dalla passata edizione, però, Alfonso Signorini ha spiegato che viene adottata una linea più morbida rispetto alle cose che vengono dette tra le mura di Cinecittà: ogni situazione, infatti, viene analizzata nei dettagli dagli autori e solo se ritenuta grave e blasfema si applica la squalifica.

Questa decisione è stata presa in seguito ai tanti vipponi che sono stati cacciati per parole pronunciate in contesti goliardici, quindi senza alcuna finalità offensiva.

Il parere del pubblico del GF Vip

In queste ore, però, sui social network sta montando una polemica sulle parole dette da Amaurys nella casa del GF Vip; in tanti, infatti, chiedono un provvedimento disciplinare per quello che è stato interpretato come un'imprecazione.

"La bestemmia si è sentita chiaramente", "L'ho sentita anch'io mentre parlava dei suoceri", "La squalifica è sicura, si è sentito bene", "La bestemmia è arrivata dal cubano, non dal veronese", "Continua il ricambio dei concorrenti, ne sta uscendo uno al giorno", questi sono alcuni dei commenti apparsi su Twitter dopo che il video con Perez protagonista ha cominciato a circolare in rete.

La produzione del reality-show Mediaset non si è ancora esposta su questa vicenda di cui si sta parlando tanto, però si vocifera che ci sarebbero delle verifiche in corso e che non si escludono delle punizioni da comunicare durante la puntata di lunedì 10 ottobre.

Visto che il pallanuotista non è al televoto (in nomination sono in 8, ma non è prevista un'eliminazione), si presume che la sua eventuale espulsione dovrebbe essere annunciata da Alfonso Signorini nella prossima diretta e non immediatamente.