Soleil Sorge è stata una protagonista assoluta della sesta edizione del GF Vip e, stando a quello che ha raccontato Antonino nella casa, neppure gli autori l'avrebbero ancora dimenticata. Pare che una voce del confessionale abbia suggerito a Spinalbese di essere contento degli attacchi perché, come è accaduto all'italo-americana, lo rendono un personaggio sempre al centro dell'attenzione. La ragazza ha postato un messaggio social che tanti hanno interpretato come una frecciatina all'ex di Belen.

È sempre un buon giorno per ribadire che le copie non saranno mai come gli originali. 💁🏼‍♀️ — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) October 19, 2022

Aggiornamenti sui personaggi del GF Vip

Gli autori del GF Vip sono al centro di molte polemiche.

Negli ultimi giorni, infatti, più di un concorrente ha protestato per il meccanismo delle nomination, ma anche per i suggerimenti che avrebbero ricevuto nel segreto del confessionale.

Antonino, per esempio, ha informato i compagni d'avventura che qualcuno degli addetti ai lavori avrebbe cercato di calmare le sue ire paragonandolo alla protagonista indiscussa della scorsa edizione del reality Mediaset.

"Mi hanno detto che anche Soleil era attaccata da tutti un anno fa e adesso guarda cosa è diventata. Quindi dovrei essere contento di essere un protagonista", ha raccontato Spinalbese il 18 ottobre tra le mura di Cinecittà.

L'ex di Belen, dunque, sostiene che chi lavora per il format di Canale 5 gli avrebbe consigliato di continuare a comportarsi come sta facendo (litigando e mettendosi spesso al centro dell'attenzione), perché così si garantirebbe spazio in puntata.

La risposta dell'ex 'regina' del GF Vip

Quando la notizia del suo accostamento a Spinalbese ha cominciato a fare il giro del web, Soleil ha scelto di esporsi sui social network con un pensiero che tanti hanno interpretato come una frecciatina neppure troppo velata sia all'attuale concorrente del GF Vip che a chi li ha messi a paragone.

"Le copie non saranno mai come l'originale, è sempre un buongiorno per ribadirlo", ha scritto Sorge sul proprio account Twitter la mattina del 19 ottobre.

L'influencer, dunque, non avrebbe affatto apprezzato il paragone di una voce del confessionale tra il suo percorso nella casa e quello che sta facendo Antonino da circa un mese.

La ragazza, oggi conduttrice della trasmissione GF Vip Party in coppia con Pierpaolo Pretelli, sembra convinta del fatto che nessuno degli attuali protagonisti del cast potrà mai fare il suo stesso exploit a Cinecittà, neppure a lungo termine.

Le stoccate a chi lavora per il GF Vip

Negli ultimi giorni, però, Antonino non ha criticato solamente gli autori del GF Vip. L'ex di Belen Rodriguez, infatti, è stato intercettato dai curiosi anche mentre sparava a zero su Alfonso Signorini.

Dopo aver chiesto più volte il video in cui si vedrebbe Edoardo dargli una spallata in magazzino, Spinalbese si è sentito dire dal conduttore che non esistono le immagini di quel momento perché le telecamere della casa non riprendono sempre tutto.

Se durante la diretta ha taciuto e non ha risposto alla giustificazione del presentatore, è quando era in onda la pubblicità che il ligure ha sbottato: "Io non sono scemo. So benissimo che lì ci sono due telecamere, una è proprio davanti alla porta".

"Ha detto delle grandi cavolate. So che sarebbe meglio stare zitto, ma non ci riesco", ha concluso il vippone visibilmente innervosito da quanto era appena accaduto.

Gli attacchi che ha ricevuto da Sonia Bruganelli prima e da Ginevra Lamborghini poi, non hanno fatto altro che alimentare un nervosismo che Antonino covava da giorni e che è sfociato in una nomination diretta da parte di Nikita Pelizon, la preferita del pubblico nella nona puntata.