Nelle ultime 24 ore, Antonino Spinalbese ne ha avuta una per tutti. Complice il nervosismo che ha scaturito il lui la fine dell'amicizia con Edoardo, il concorrente del GF Vip se l'è presa anche con chi lavora per il programma di Canale 5. Se in una pausa pubblicitaria ha definito "cavolate" le cose che Alfonso Signorini ha detto sulla presenza o meno di telecamere in magazzino, ieri, 18 ottobre, il parrucchiere si è lasciato andare anche a confidenze su quello che gli avrebbero detto gli autori in confessionale per risollevargli il morale.

Aggiornamenti sul post puntata al GF Vip

Il trattamento che ha ricevuto nel corso della nona puntata del GF Vip, ha fatto perdere la calma ad Antonino. Messo all'angolo prima dal conduttore e poi dall'opinionista Sonia e dall'amica Ginevra, il parrucchiere si è lasciato andare a dichiarazioni pungenti nella casa.

In una pausa pubblicitaria, ad esempio, Spinalbese ha protestato a voce alta contro la giustificazione che ha dato Signorini sull'assenza di immagini che dimostrerebbero la spallata che Edoardo avrebbe dato all'ex di Belen.

Il direttore ha spiegato che le telecamere della casa non riprendono sempre tutto quello che accade (cosa piuttosto insolita se si pensa che il reality-show si basa proprio su questo), quindi non esisterebbe un video che conferma la versione del ligure, ovvero che Donnamaria l'avrebbe volutamente spintonato in magazzino.

La protesta a voce alta al GF Vip

"Queste sono grandi c... perché lì ci sono due telecamere. Una è davanti alla porta, quindi ha detto delle s...", ha sbottato Antonino in risposta alle parole che ha usato Alfonso per affermare che non esisterebbero riprese del momento in cui il concorrente sostiene di aver ricevuto una spallata.

"Non sono scemo, la telecamere c'è e io l'ho vista bene", ha aggiunto l'ex di Belen prima che Charlie gli consigliasse di tacere per evitare di incappare in provvedimenti.

Non contento di aver attaccato il conduttore del GF Vip, alcune ore fa Spinalbese se l'è presa anche con gli autori.

Nel chiacchierare con Patrizia e Luca della difficile puntata che ha vissuto lunedì scorso, il parrucchiere ha reso nota parte di una conversazione privata che avrebbe avuto con gli addetti ai lavori in confessionale.

Indispettito per essere stato attaccato da più parti in diretta, il vippone avrebbe cercato supporto nelle voci di chi lavora per il reality-show ma, stando agli ultimi aggiornamenti, avrebbe ricevuto solo suggerimenti su come continuare a stare al centro dell'attenzione.

Le conversazioni private al GF Vip

Nel commentare il confessionale che ha fatto dopo la pesante puntata del 17 ottobre, Antonino ha rivelato: "Sai cosa mi hanno detto dentro? Che anche l'anno scorso Soleil era attaccata da tutti, e poi guarda dove è arrivata e cosa fa".

"Mi hanno detto che sono stato un protagonista proprio come lei", ha aggiunto Spinalbese prima di lanciare una frecciatina velenosa agli addetti ai lavori.

"Quindi non importa come ne esco ma quante volte finisco in video?

Se è così, sono un campione e devo continuare su questa strada", ha detto ironicamente l'ex compagno di Belen Rodriguez.

A non andare giù al ligure, sono state parecchie cose: le parole pesanti che Edoardo ha detto sulla sua persona (e anche sul suo essere un padre single), l'attacco inaspettato che ha ricevuto da Ginevra Lamborghini in collegamento (che ha puntato il dito contro di lui e Antonella per aver finto di flirtare pur di far ingelosire Donnamaria), le stoccate di Sonia Bruganelli sul comportamento di superiorità che avrebbe avuto durante tutta la settimana.