Le dichiarazioni di Riccardo sull'interesse che prova ancora oggi per Ida, sembra non abbiano affatto turbato la diretta interessata. La dama di U&D, infatti, in queste ore è al centro di una segnalazione della quale Deianira Marzano si è fatta portavoce su Instagram. Una fan ha incontrato e fotografato Platano e Alessandro Vicinanza all'aeroporto di Bergamo: i due si sarebbero baciati più volte prima che il cavaliere partisse per fare ritorno nella sua città.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D Over

Procede nel migliore dei modi la frequentazione tra due personaggi molti discussi del Trono Over.

Deianira Marzano e Lorenzo Pugnaloni, infatti, in queste ore hanno mostrato lo scatto rubato che una fan ha fatto a Ida e Alessandro poche ore prima.

Quando mancano circa 24 ore ad una nuova registrazione di U&D, la dama e il cavaliere sono stati beccati all'aeroporto mentre si scambiavano tenerezze.

La segnalazione che è arrivata all'influencer napoletana, infatti, recita: "Li ho visti all'aeroporto di Bergamo. Lui partiva e si sono baciati ripetutamente".

Insomma, tra Platano e Vicinanza sarebbe scoccata la scintilla, tant'è che lui è andato a trovarla e ha trascorso con lei qualche giorno lontano dai riflettori e da occhi indiscreti.

Attesa per le prossime anticipazioni di U&D

La coppia formata da Ida e Alessandro, dunque, sembra aver ingranato dopo un periodo di incertezza.

Gli spoiler che sono trapelati sulle ultime registrazioni di U&D, fanno sapere che il cavaliere ha dichiarato di essere innamorato di Platano dopo essere stato messo alle strette da Roberta Di Padua, con la quale stava uscendo da qualche settimana (la puntata in questione andrà in onda oggi, mercoledì 19 ottobre).

Negli appuntamenti successivi, però, la dama ha cominciato a lamentarsi di alcune mancanze nel rapporto con Vicinanza, e l'intromissione di Riccardo non ha di certo aiutato.

Sabato scorso, infatti, Guarnieri ha detto di voler abbandonare il programma perché soffre nel vedere l'ex fidanzata felice accanto ad un altro uomo. Mentre i due "piccioncini" ballavano a centro studio, il pugliese si è rintanato nel backstage e soltanto Maria De Filippi è riuscita a farlo rientrare.

La presentatrice del dating-show ha fatto ammettere al tarantino di essere ancora preso di Ida, anche per questo non riesce a voltare pagina e a lasciarsi andare con altre signore del parterre.

Possibile addio mano nella mano a U&D

Chi pensava che l'ennesimo ripensamento di Riccardo avesse turbato Ida, si sbagliava. Dopo la registrazione della puntata in cui il suo ex ha ammesso di essere ancora preso di lei, la dama di U&D è stata sorpresa dai fan mentre baciava Alessandro all'aeroporto.

Coerentemente con quanto ha dichiarato nelle ultime settimane (quando ha detto che non prova più nulla per Guarnieri e che non intende più fare coppia con lui), Platano ha continuato ad uscire con il ragazzo di Napoli che sembra averle finalmente rubato il cuore.

Domani, giovedì 20 ottobre, è prevista una nuova registrazione del dating-show e non si esclude che possa esserci un colpo di scena con protagonisti proprio Ida e Alessandro.

Il blogger Pugnaloni, dopo aver visto la paparazzata della dama e del cavaliere a Bergamo, ipotizza che presto possano decidere di lasciare insieme la trasmissione per vivere il loro amore nella quotidianità.

Per la bresciana sarebbe una svolta sentimentale importante dopo l'infinito tira e molla con Riccardo, conclusosi ufficialmente solo qualche settimana fa quando lei ha messo un punto definitivo.

Gli spettatori, inoltre, non vedono l'ora si scoprire se il tarantino sarà in studio domani oppure se confermerà il suo addio al Trono Over.