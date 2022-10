Antonino e Ginevra sono ancora al centro dell'attenzione sia dentro che fuori la casa del Grande Fratello Vip. Sebbene si siano conosciuti per appena 10 giorni, i due concorrenti vengono settimanalmente accostati come possibile coppia. Nel commentare quello che è accaduto l'altra sera in diretta, però, Spinalbese ha deluso i fan quando ha detto che se avesse un trasporto per Lamborghini non dormirebbe insieme a Giaele. Reazione tiepida da parte del vippone anche per il messaggio aereo che l'ereditiera gli ha fatto recapitare nelle scorse ore.

La presa di posizione del concorrente del GF Vip

Da circa un mese e mezzo in quasi ogni puntata del GF Vip viene affrontato l'argomento Antonino-Ginevra. Anche se la ragazza è stata squalificata da settimane, Signorini continua "a supportare" un possibile interesse tra lei e Spinalbese.

Lo scorso 24 ottobre i due sono stati messi a confronto all'interno della casa per un chiarimento voluto dall'ereditiera: anche se si sono parlati per svariati minuti, i protagonisti del reality Mediaset non sono arrivati a una conclusione.

Né il vippone né Lamborghini, infatti, hanno ammesso di provare qualcosa l'uno per l'altra, ma non hanno neppure smentito che tra loro potrebbe nascere qualcosa in futuro, quando si ritroveranno lontano dai riflettori.

La frase che gela i sostenitori del GF Vip

Al termine della diretta di lunedì 24 ottobre, però, Antonino si è lasciato andare a un commento che potrebbe non far piacere ai sostenitori della coppia ribattezzata "gintonic".

Chiacchierando con i compagni d'avventura su quello che è successo poche ore prima nella casa (il faccia a faccia con Lamborghini e il successivo inserimento di De Donà nella dinamica), Spinalbese ha detto: "Ma se io fossi preso di Ginevra, non dormirei nel letto con Giaele".

Forse per la prima volta da quando è un concorrente del GF Vip 7, l'ex di Belen si è sbilanciato su quello che realmente prova per l'ereditiera alla quale viene accostato da oltre un mese.

Dicendo che se nutrisse un sentimento per l'ex coinquilina non trascorrerebbe tutte le notti accanto a un'altra donna, è come se il parrucchiere avesse voluto mettere un punto alle fantasie che molti spettatori si stanno facendo sulla sua vita amorosa.

Poca chiarezza durante la puntata del GF Vip

A confermare il fatto che non proverebbe nulla di sentimentale per Lamborghini, potrebbe essere anche la gelida reazione che Antonino ha avuto poche ore fa quando sulla casa è passato un messaggio aereo rivolto a lui.

"Non dare ascolto, Gine e fan con Ninni", sono queste le parole che i sostenitori della coppia e la stessa ereditiera hanno voluto far arrivare a Spinalbese dopo la diretta del 24 ottobre.

Dopo aver ringraziato per il bel gesto, il ligure non ha fatto i salti di gioia e non ha neppure manifestato una particolare felicità nei confronti della ragazza che si è esposta a suo favore nonostante sia ufficialmente legata a un altro uomo.

A proposito del fidanzato di Ginevra, Edoardo, l'altra sera non è stato fatto alcun accenno a lui e alla presunta crisi che starebbe vivendo la coppia proprio a causa di un coinvolgimento della giovane per Antonino.

Secondo le ultime dichiarazioni che ha fatto il vippone, nel suo cuore non ci sarebbe spazio né per Lamborghini né per Giaele (che è sposata con un ricco imprenditore americano, ma non disdegna la vicinanza dell'ex di Belen), due delle tante donne del cast che si dice abbiano perso la testa per lui in questo primo mese di reclusione tra le mura di Cinecittà.