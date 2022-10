Tanti colpi di scena saranno al centro delle nuove puntate di Beautiful, che andranno in onda dal 31 ottobre al 5 novembre in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler delle nuove puntate segnalano che Paris Buckingham e Zende inizieranno a flirtare, mentre Steffy Forrester e suo marito troveranno un punto d'incontro dopo giornate difficili.

Beautiful, prossime puntate: Paris e Zende iniziano a flirtare

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le prossime puntate in onda in Italia, segnalano che Steffy sarà ancora molto arrabbiata con Finn, in quanto ha permesso a Sheila di incontrare suo nipote.

Eric, invece, si rifiuterà di risolvere il problema legato alla sua impotenza. Paris e Zende inizieranno a flirtare, lasciandosi andare a baci appassionati.

Steffy racconterà a suo padre di essere delusa per il comportamento di Finn. A tal proposito, il dottore rimarrà impressionato dalla grinta della consorte e per questo si sfogherà con Paris. Ridge, invece, cercherà di calmare la figlia, in quanto impaurita che la suocera possa rapire Hayes.

Finn informerà Paris che Steffy vuole parlare con lui prima di recarsi in tribunale per depositare i documenti del loro matrimonio.

Steffy e suo marito Finn fanno finalmente pace

Nelle puntate prossime puntate di Beautiful, Carter apparirà curioso di sapere come sono andate le cose tra Quinn ed Eric.

Finn, intanto, cercherà di chiedere perdono a Steffy per aver fatto entrare Sheila a casa, ma la ragazza non se la sentirà ancora di convalidare le loro nozze, almeno finché la suocera non uscirà per sempre dalle loro vite. Per questo motivo il dottore sarà in ansia, tanto che Paris cercherà di dargli dei consigli utili per superare il momento.

Quinn (Rena Sofer) confiderà a Shauna (Denise Richards) che suo marito è affetto da una disfunzione erettile. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e suo marito Finn, invece, faranno finalmente la pace, sebbene la ragazza appaia irremovibile per quanto riguarda Sheila. Intanto quest'ultima si presenterà a casa di suo figlio e fingerà un malore.

Finn sarà molto preoccupato per la salute della madre, tanto da chiamare subito i soccorsi.

Rodge e Brooke vogliono sconfiggere Sheila

Eric capirà che sua moglie è ancora profondamente legata a lui, nonostante i problemi intimi. Ridge e Brooke, invece, saranno in fibrillazione per la presenza di Sheila nella vita di Steffy. Per questo motivo saranno disposti a qualunque cosa per cacciarla via. I coniugi Forrester riusciranno nella loro impresa oppure faranno un buco nell'acqua? Non resta che attendere le prossime anticipazioni per saperlo.