Gli autori del GF Vip continuano ad insistere su una "coppia" che non ha avuto il tempo di formarsi nella casa a causa di un provvedimento disciplinare. Non passa puntata, però, che non venga dedicato un blocco a quelli che i fan hanno ribattezzato "gintonic": lo scorso 24 ottobre, ad esempio, Ginevra ha avuto la possibilità di confrontarsi di nuovo con Antonino, e questo ha alimentato il malcontento di quegli spettatori che non credono nell'unione che Alfonso Signorini sostiene così tanto in diretta.

Aggiornamenti sulla diretta del GF Vip

Antonino e Ginevra sono tra i protagonisti di queste prime cinque settimane di GF Vip 7: gli addetti ai lavori, infatti, continuano a dedicare spazio alla "coppia" anche dopo che la ragazza è stata squalificata.

La "cacciata" di Lamborghini dalla casa è avventura circa 20 giorni fa, ma non c'è diretta che Alfonso non la chiami a centro studio per chiederle aggiornamenti sulla sua vita amorosa.

L'ereditiera non si sbilancia, non confermando e non smentendo le chiacchiere che la vorrebbero in crisi con il fidanzato Edoardo per "colpa" di Spinalbese.

I due "amici speciali" si sono anche scontrati un paio di puntate fa, e questo ha spinto la giovane a chiedere alla produzione un incontro chiarificatore con il concorrente al quale si è legata nel breve periodo che ha trascorso tra le mura di Cinecittà.

Il parere del pubblico del GF Vip

Gli autori del GF Vip hanno accontentato Ginevra e ieri sera, 24 ottobre, le hanno permesso di incontrare Antonino nella casa.

La ragazza è rientrata tra le mura di Cinecittà per un confronto con l'ex coinquilino, un faccia a faccia durante il quale si sono detti tutto e niente: questo almeno è il parere che hanno espresso molti spettatori sui social network mentre su Canale 5 andava in scena l'ennesimo chiarimento tra quelli che alcuni fan hanno ribattezzato "gintonic".

Lamborghini non ha dichiarato amore a Spinalbese e viceversa, ma Signorini ha continuato a supportare la coppia parlando di occhi che brillano e di una cotta reciproca che i due farebbero fatica ad ammettere pubblicamente.

Anche ex concorrenti come Giovanni Ciacci e Cristina Quaranta si sono detti della stessa idea del presentatore, un pensiero che invece non condivide una bella fetta di pubblico, quella della quale si è fatta portavoce Giulia Salemi l'altra sera.

"I gintonic dividono, da un lato c'è chi li ama e dall'altro chi non ne può più di questa storia", ha detto l'influencer quando il conduttore l'ha interpellata su questa vicenda.

Proteste social contro il GF Vip

Tra coloro che "non ne possono più" della coppia che monopolizza almeno un blocco a puntata, ci sono quegli spettatori che l'altra sera si sono esposti sui social network per chiedere che si smetta di parlare di un amore mai nato.

"Lei poteva ripassarlo meglio il copione però", "Pochi giorni fa diceva che l'aveva infangata, oggi dice il contrario", "Io vorrei chiedere seriamente ai gintonic come fa a piacervi questa coppia, sono così cringe", "C'è più chimica tra Amaurys e l'armadio", "Alfonso le cose belle non può dirgliele perché non se le è preparate", "Sti due non sanno che dirsi, ma perché dobbiamo vedere questa pantomima?", "Ma quando finisce questo mattone?

Basta", questi sono alcuni dei commenti apparsi su Twitter il 24 ottobre mentre su Canale 5 andava in onda l'ennesimo confronto tra Ginevra e Antonino.

Lamborghini, poi, è stata anche protagonista di un battibecco a distanza con Giaele e di altri momenti in cui il conduttore del GF Vip l'ha interpellata sempre per parlare di Spinalbese e di quanto piaccia a quasi tutte le donne della casa.