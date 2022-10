Alla fine della puntata del GF Vip che è andata in onda il 20 ottobre, Amaurys si è scagliato contro Charlie per motivi che non sono ancora chiarissimi. Secondo lo speaker radiofonico, Perez ce l'avrebbe con lui da più di dieci giorni, e la notte scorsa ha approfittato di un momento di tensione per palesare tutto il suo malcontento. Gnocchi, dunque, è certo che il cubano non lo sopporti e che, se gli altri non l'avessero fermato, gli avrebbe messo le mani addosso.

Nervi tesi nella casa del GF Vip

La diretta del GF Vip di giovedì 20 ottobre, è stata quasi interamente dedicata a Marco Bellavia e al suo ritorno davanti alle telecamere.

Il mental coach ha monopolizzato gran parte del tempo a disposizione, prima con un toccante faccia a faccia con Alfonso Signorini, poi con l'incontro in studio con Pamela Prati e infine con il confronto in casa con gli ex compagni.

Durante la puntata, però, i concorrenti non hanno avuto modo di parlare con l'ex coinquilino, che ha fatto un monologo con l'aiuto del presentatore che è sempre stato al suo fianco.

Nel commentare quanto è accaduto poche ore prima, pare che Charlie abbia consigliato al gruppo di smetterla di parlare di Marco e della sua situazione: questo avrebbe scatenato l'ira di Amaurys.

La litigata tra i protagonisti del GF Vip

Chi stava seguendo il GF Vip la notte scorsa, però, non ha potuto assistere in diretta allo scontro tra Charlie e Amaurys perché la regia ha censurato tutto e ha preferito inquadrare un piccione in giardino.

Stando alla ricostruzione che hanno fatto alcuni siti di Gossip in queste ore, ad un certo punto Perez avrebbe urlato contro Gnocchi e gli altri, come Antonino e Carolina, sarebbero immediatamente intervenuti per evitare anche lo scontro fisico.

Se il cubano non è sceso nei dettagli del perché ha dato del "falso" al coinquilino, quest'ultimo si è lasciando andare ad un racconto più preciso.

"Mi ha detto che sono un tuttologo di m... Ce l'ha con me da dieci giorni. Io ho solo chiesto di non parlare più di Marco, lui mi ha offeso dandomi della m...", ha fatto sapere il vippone la notte scorsa.

Charlie, poi, si è detto convinto che se i compagni non li avessero separati sarebbe accaduto il peggio: "Stasera mi avrebbe picchiato.

Io non ce l'ho con lui, stavo parlando in generale".

La regia del GF Vip censura la discussione

Charlie ha aggiunto che secondo lui sarebbe stato meglio evitare di parlare ancora del "caso Bellavia" perché nel corso della puntata tutti si sono resi conto di aver fatto una brutta figura, quindi continuare a commentare avrebbe solo aggravato la posizione del gruppo.

"Ci hanno fatto la ramanzina, abbiamo sbagliato tutti. Non bisogna dire nient'altro. Questo stavo dicendo prima che Amaurys sbroccasse", ha proseguito Gnocchi nella sua versione di quello che è accaduto la notte scorsa all'interno della casa del GF Vip.

Il cubano, dunque, si sarebbe scagliato contro il compagno d'avventura esclusivamente a causa di un consiglio che quest'ultimo stava dando a tutti su Marco, che poche ore prima si era confrontato con loro criticandoli per la scarsa sensibilità che hanno avuto quando stava male.

I telespettatori credono che ci sia dell'altro e che Perez non avrebbe perso le staffe solo per questo motivo, anche perché lo stesso Charlie sostiene che lo sportivo ce l'avrebbe con lui da tempo e che non gli rivolgerebbe la parola da almeno 10 giorni.

I suggerimenti su Bellavia, dunque, potrebbero essere stati la goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo, peccato che la gente a casa non ha potuto vedere quasi nulla di questa discussione perché la regia l'ha censurata non appena Antonino e Carolina sono corsi verso i due litiganti per separarli.