La notte scorsa, al termine della puntata del Grande Fratello Vip del giovedì, un bel po' di inquilini hanno perso le staffe. Chi ha seguito la diretta fino alle prime luci dell'alba, racconta che tra i più tesi c'era sicuramente Amaurys. Anche se le telecamere hanno cercato di non focalizzarsi sullo scontro verbale che lo sportivo ha avuto con Charlie, in tanti hanno intuito qualcosa sentendo le sue urla in lontananza. Gli spettatori, però, non hanno ancora capito perché Perez ha sbottato in modo così forte con il compagno d'avventura.

Aggiornamenti sulla notte al Grande Fratello Vip

Come accade ogni settimana da un mese a questa parte, alla fine della puntata del Grande Fratello Vip succede di tutto all'interno della casa.

Nella notte tra il 20 e il 21 ottobre, ad esempio, due concorrenti si sono scontrati duramente per un qualcosa che non è ancora chiaro.

I telespettatori del reality-show, infatti, non sono riusciti a seguire cosa è successo tra Amaurys e Charlie perché la regia ha preferito inquadrare per oltre mezz'ora un piccione che stazionava in giardino.

In sottofondo, però, si sentivano le grida che Perez ha rivolto a Gnocchi al termine della diretta, parole molto forti che hanno dato il via ad una discussione accesa ma che il pubblico non ha potuto vedere e commentare come si deve.

Le parole dello sportivo del Grande Fratello Vip

Facendo una ricostruzione di ciò che gli spettatori sono riusciti a captare seguendo la diretta "censurata" dalla regia, si intuisce che Amaurys ha perso le staffe per qualcosa che Charlie avrebbe detto a fine puntata.

"Parli solo di c... Mi hai rotto, non ti avvicinare", ha urlato l'ex pallanuotista tra le mura di Cinecittà.

Prima che Gnocchi entrasse in confessionale su suggerimento degli autori, Perez ha aggiunto: "Vai a sfogarti lì, sei un falso di m...".

Frasi molto forti quelle che lo sportivo ha rivolto al compagno d'avventura, espressioni che non si è ancora capito da cosa derivino perché le inquadrature proposte in quel frangente non erano su questa discussione.

Chiacchierando con Nikita, il cubano ha spiegato di essersela presa tanto perché il coinquilino avrebbe toccato un argomento a lui tanto caro, ma non è mai sceso nei particolari di ciò che avrebbe detto Charlie per farlo arrabbiare in quel modo.

La protesta del pubblico del Grande Fratello Vip

Poco prima di andare a dormire, Gnocchi ha reso pubblica la sua versione dei fatti.

Le telecamere del Grande Fratello Vip, infatti, hanno ripreso il concorrente mentre raccontava che Amaurys l'avrebbe attaccato così duramente dopo che lui ha consigliato a tutto il gruppo di smetterla di parlare di Marco Bellavia.

"Stanotte mi ha offeso e mi avrebbe anche picchiato. Io ho solo detto di non parlare più di Marco in generale perché tutti abbiamo fatto una brutta figura.

Lui è sbroccato per questo", ha fatto sapere l'ex inviato di Striscia la Notizia.

I telespettatori non credono pienamente a questa ricostruzione, anche perché Perez era davvero nervosissimo e sembra impensabile che abbia "aggredito" verbalmente il coinquilino soltanto perché gli ha consigliato di non nominare più il mental coach nella casa.

"Avevamo Charlie in giardino, poi si alza e Antonino e Carolina corrono all'improvviso. Amaurys urla contro di lui. Cosa è potuto succedere in così poco tempo?", "I gieffini scappano e la regia inquadra un piccione", questi sono alcuni dei commenti con i quali i fan hanno protestato per non aver potuto assistere alla lite completa tra i due al termine della decima puntata, quasi interamente incentrata sul ritorno in video di Marco dopo il ritiro.