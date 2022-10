L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 7 è confermato per le giornate del 24 e 25 ottobre 2022 in prima visione assoluta su Rai 1.

Le anticipazioni della soap opera pomeridiana rivelano che, Vito Lamantia, entrerà a far parte ufficialmente dello staff del grande magazzino.

Stefania, invece, dopo aver ricevuto un messaggio da parte di Federico Cattaneo, preferirà mentire al suo attuale fidanzato Marco.

Stefania mente e inganna Marco: anticipazioni Il Paradiso delle signore 24 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore 7 in onda il 24 ottobre in prima visione assoluta rivelano che Vittorio passerà alle presentazioni ufficiali dopo aver assunto Vito Lamantia: sarà lui il nuovo contabile del grande magazzino milanese.

Intanto Flora mostrerà a Vittorio i nuovi bozzetti che ha disegnato in questi giorni ma, la reazione di Conti non sarà delle migliori.

Spazio anche alle vicende di Stefania: la ragazza ha ricevuto un messaggio dal suo ex spasimante Federico Cattaneo, ma preferirà non dire nulla a Marco.

In questo modo, quindi, Stefania finirà per mentire al suo fidanzato nascondendogli la verità su quello che sta accadendo.

Salvatore preoccupato per Anna: anticipazioni Il Paradiso delle signore 24 ottobre

E poi ancora, le anticipazioni de Il paradiso delle signore di questo lunedì 24 ottobre rivelano che Salvatore farà un'amara scoperta che lo lascerà profondamente spiazzato.

Il ragazzo, infatti, viene a sapere che i fiori che aveva inviato ad Anna negli Stati Uniti d'America non le sono mai arrivati e per tale motivo, finirà per preoccuparsi.

Spazio anche alle vicende di Ezio e Veronica: finalmente per i due "promessi sposi" arriverà il momento di scoprire la decisione finale della Sacra Rota in merito all'annullamento del matrimonio tra Colombo e la sua ex Gloria.

Flora messa in crisi dalla contessa: anticipazioni Il Paradiso del 25 ottobre

E poi ancora, le anticipazioni de Il paradiso delle signore 7 del 25 ottobre 2022, rivelano che Adelaide cercherà di fare il possibile per avere Maria alla festa organizzata al Circolo.

Una mossa perfida e astuta quella della contessa che, in tal modo, spera di poter dare un dispiacere a Flora Ravasi.

Un colpo basso che la stilista comincerà ad accusare profondamente: Flora si renderà conto che la contessa la sta mettendo sempre più in disparte e che sta cercando di favorire in tutti i modi l'ascesa al successo di Maria.

Intanto Salvatore avrà la conferma del fatto che sua moglie sia diventata irraggiungibile e quindi non riuscirà a mettersi in contatto con lei. Che fine ha fatto Anna e perché non sta dando segnali di vita? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera di Rai 1.