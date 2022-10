Sono parole forti quelle che ha usato Dayane Mello per commentare un gossip che sta circolando da giorni sul suo conto. La modella ha chiarito che non tornerà al Grande Fratello Vip nonostante gliel'abbiano proposto. Il motivo del no è da ricercare nei comportamenti dei concorrenti che vivono da oltre un mese nella casa di Cinecittà e con i quali non ha intenzione di relazionarsi. Altri rumor vorrebbero Luca e Gianmarco Onestini nel ruolo di vipponi a partire dal prossimo novembre.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Dayane Mello non sarà una nuova concorrente del GF Vip 7: a smentire l'indiscrezione è stata lei stessa in una diretta Instagram del 24 ottobre.

Dopo aver assistito a tante chiacchiere sul suo futuro professionale, la ragazza ha deciso di intervenire rivolgendosi direttamente alle tante persone che la seguono sui social network.

Mentre si preparava per un servizio fotografico, ha usato queste parole per negare che a breve rimetterà piede nella casa più spiata d'Italia: "Chiariamo una cosa, non lo faccio".

"Ho provato sensazioni strane, quindi è una cosa mia. Mi hanno chiesto di rifarlo, ma non voglio" ha proseguito la modella,

Le ragioni del rifiuto al GF Vip bis

"Non lo faccio perché non voglio mischiarmi con questo cast" ha detto Dayane, sottolineando che ha rifiutato di rientrare nella casa del GF Vip a causa dei comportamenti che molti concorrenti hanno avuto nel primo mese di reclusione, e probabilmente si riferiva soprattutto a come è stato trattato Marco Bellavia quando stava male.

"Hanno fatto danni ad altri, quindi io non centro proprio nulla con questo programma", ha aggiunto sempre sui social network.

Dayane ha "condannato" la maggior parte degli attuali inquilini di Cinecittà, definiti "poco sensibili e senza il minimo tatto", tutti pronti a ergersi protagonisti del reality show pur calpestando le persone che ci sono intorno e che vivono momenti di difficoltà.

"Io non tappo i buchi, non servo a questo. Sono felice di questa scelta" ha concluso Dayane, dopo aver ricordato che nella sua edizione tutti avevano spazio e nessuno sgomitava per stare al centro dell'attenzione.

I nomi delle new entry del GF Vip

Dayane, dunque, ha detto "no" a un GF Vip bis, sia perché non le piace il cast di quest'anno, che per rispetto di sua figlia Sofia, che non vorrebbe separarsi da lei un'altra volta per un periodo di tempo così lungo.

Nello smentire il suo ritorno nella casa più spiata d'Italia, Mello ha lanciato un bel po' di frecciatine ai concorrenti della settima stagione, che sarebbero uno dei motivi per i quali ha detto no ad Alfonso Signorini.

Secondo quello che la modella ha dichiarato in diretta su Instagram, sarebbero fondati i gossip che la volevano in trattativa telefonica col conduttore del reality per un eventuale ritorno a Cinecittà.

Visto che Dayane non sarà di nuovo una vippona, ora i fan si chiedono quali personaggi famosi potrebberp entrare nella casa a partire dal mese prossimo.

Due nomi che stanno circolando con insistenza per il ruolo di new entry del Grande Fratello Vip 7 sono quelli di Luca e Gianmarco Onestini; il primo ha partecipato alla seconda edizione con successo, il secondo è una star dei format spagnoli e spopola anche su Tik Tok.

Anche Helena Prestes, ex flirt di Antonino Spinalbese, potrebbe essere un volto nuovo del cast; Teresa Langella, invece, non sarebbe prevista.