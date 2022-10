Cresce l'attesa per C'è Posta per te 2023, il fortunato people show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda da gennaio in poi su Canale 5 con le nuove puntate.

Anche quest'anno la conduttrice ha scelto di "portarsi avanti" con il lavoro e, sebbene manchino ancora un po' di mesi al debutto ufficiale in tv, sono state registrate già le prime puntate con protagonisti ospiti del mondo dello spettacolo, del cinema e della musica italiana.

Ecco quando inizia C'è posta per te 2023 su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con C'è posta per te te 2023 è confermato nella stagione invernale di Canale 5.

La prima puntata di questa nuova edizione sarà trasmessa sabato 7 gennaio e, anche quest'anno, Maria De Filippi dovrà vedersela contro la concorrenza di Tali e Quali, lo show di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

Il varietà è stato confermato per il secondo anno consecutivo dopo il buon successo della prima edizione, trasmessa lo scorso gennaio in prime time.

Tuttavia, ad avere la meglio in quelle sfide del sabato sera invernale, fu C'è posta per te che riuscì a conquistare una media di oltre 5 milioni di spettatori a settimana toccando anche punte record del 32%.

Chi sono i primi ospiti di C'è posta per te 2023 (Anteprima)

E così, in vista di questa nuova sfida del sabato sera, Maria De Filippi sta scaldando già i motori per questa nuova edizione di C'è posta per te, di cui sono state registrate le prime storie che saranno trasmesse nel corso delle nuove puntate previste da gennaio.

Chi sono gli ospiti che, quest'anno, parteciperanno al people show dei sentimenti Mediaset? Secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, tra i personaggi che saranno presenti in studio per fare una sorpresa ad fan spicca il nome di Stefano De Martino.

L'ex volto del talent show Amici, ormai diventato un conduttore di successo sulle reti Rai, sarà nuovamente ospite in studio per partecipare al people show Mediaset.

Irama e Luca Argentero tra gli ospiti di C'è posta per te 2023

E poi ancora, sempre dal mondo di Amici di Maria De Filippi, arriverà anche un cantante amatissimo dal pubblico, vincitore di una delle passate edizioni dello show. Trattasi di Irama, anche lui in passato già ospite in studio a C'è posta per te.

Tra i volti di questa nuova edizione in onda da gennaio 2023 in poi su Canale 5, figura anche quello di Massimo Ranieri, pietra miliare della musica italiana attualmente impegnato anche con le riprese di una nuova fiction destinata al prime time della rete ammiraglia Mediaset.

Tornerà in studio a C'è posta per te 2023 anche Luca Argentero, volto di punta della fiction Doc - Nelle tue mani, di cui si gireranno a breve le nuove puntate.