Dopo aver negato di provare un interesse per Giaele, Antonino sembra essere caduto in tentazione. Questo almeno è quello che si evince da alcuni video che i fan del GF Vip stanno condividendo sui social network per dimostrare il momento di passione che i due concorrenti avrebbero vissuto la sera del 28 ottobre. Per dimostrare che non sarebbe solo lei a cercare un contatto con Spinalbese, l'influencer ha sempre tenuto le mani fuori dal piumone: movimenti e "strani" rumori hanno fatto il resto, tant'è che la regia ha dovuto censurare le immagini in diretta.

Aggiornamenti sulla 'coppia' del GF Vip

Antonino l'aveva anticipato nei giorni scorsi che sentiva troppo la mancanza di un contatto fisico con una donna e ieri, 28 ottobre, l'ha confermato appartandosi con Giaele in camera da letto.

Dopo cena, infatti, i due vipponi si sono allontanati dal gruppo e le telecamere li hanno ripresi mentre si stuzzicavano.

L'attrazione fisica tra De Donà e Spinalbese è evidente a tutti, tant'è che poco dopo hanno deciso di mettersi a letto insieme e di togliere i microfoni.

La diretta su Mediaset Extra, però, ha indugiato sulla "coppia" per un bel po' di tempo: i telespettatori, infatti, hanno assistito a risate, movimenti abbastanza "ambigui" del piumone e rumori che lasciavano pensare ad un'intimità tra i due ragazzi.

"Fai piano", ha anche sussurrato l'influencer al coinquilino mentre entrambi erano quasi completamente nascosti sotto le coperte.

Visto che la situazione si stava surriscaldando, la regia ha deciso di censurare le immagini live dalla casa e ha proposto un'altra inquadratura.

La mossa dell'influencer del GF Vip

Un particolare che tanti fan del GF Vip hanno notato, è che Giaele ha sempre tenuto le mani fuori dal piumone, come a voler dimostrare che lei non stava facendo nulla in quel momento, a differenza del coinquilino.

Un parere che hanno condiviso molti spettatori del reality Mediaset, è che l'influencer avrebbe attuato una strategia vincente: tenendo tutto il tempo le mani in vista, De Donà ha smentito chi sostiene che sarebbe sempre lei ad avvicinarsi ad Antonino.

L'altra sera, infatti, Spinalbese sembrava ben contento di trascorrere circa mezz'ora sotto le coperte con la compagna d'avventura, e se ne sono accorti anche gli altri abitanti della casa.

Attilio Romita, ad esempio, ha fatto presente al parrucchiere che sui suoi jeans era ancora evidente il segno delle mani di Giaele: lui ha sorriso e non ha smentito che ci sarebbe stata una certa intimità con la sposatissima inquilina.

Attesa per la prossima puntata del GF Vip

Giaele non ha mai digerito le critiche che opinioniste ed ex concorrente le hanno rivolto giovedì scorso, quando è stata accusata di volere con Antonino un rapporto che lui in realtà non vorrebbe.

Quello che è accaduto alcune ore fa sotto le coperte, smentirebbe tutte queste teorie e darebbe ragione a colei che ha sempre sostenuto che Spinalbese ricambierebbe il suo interesse ma non lo ammetterebbe perché è sposata.

A proposito del miliardario Brad, presto dovrebbero arrivare aggiornamenti su dove si trova e come sta trascorrendo questo periodo lontano dalla sua dolce metà.

Alfonso Signorini ha già anticipato che il ricco imprenditore non starebbe seguendo tanto il GF Vip perché troppo impegnato a divertirsi con bellissime donne americane, con le quali dovrebbe festeggiare Halloween tra pochi giorni.

Insomma, il matrimonio di De Donà sembra vacillare e Antonino potrebbe essere una delle cause della crisi.

Gli spettatori, però, sono curiosi di conoscere anche la reazione di Ginevra a questo avvicinamento "sottocoperta" tra il suo Ninni e l'influencer con la quale si è scontrata molte volte sia dentro che fuori le mura di Cinecittà.