Sospesa la diretta del Grande Fratello Vip 7 in televisione su Mediaset Extra e in streaming sul sito ufficiale del reality show di Canale 5.

Gli spettatori e appassionati del reality show che si sono collegati sul canale 55 del digitale terrestre, hanno avuto modo di notare che questa mattina non erano in onda le immagini live dalla casa di Cinecittà, bensì un "rewind" di quello che è accaduto nel corso delle ultime ore.

Le polemiche dei fan non si sono fatte attendere, dato che non sono state fornite spiegazioni in merito da parte della produzione e subito si è parlato di censura.

Sospesa la diretta del Grande Fratello Vip su Mediaset Extra

Nel dettaglio, la diretta del Grande Fratello Vip 7 al momento risulta sospesa su Mediaset Extra. Il canale free del Biscione, dedicato interamente alla messa in onda delle immagini live 24 ore su 24 dalla casa di Cinecittà, non sta trasmettendo la diretta.

La diretta è saltata non solo in tv ma anche in streaming online: da questa mattina, infatti, non è possibile seguire le avventure dei concorrenti reclusi nella casa di Cinecittà neppure in streaming online sul sito ufficiale Mediaset Infinity.

Dalle 13 circa, su Mediaset Extra, è andata in onda la versione "Rewind" del Grande Fratello Vip, ossia il meglio di quello che è accaduto nel corso delle ultime ore all'interno della casa di Cinecittà, prima che ci fosse questa sospensione.

Polemica dopo la sospensione del Grande Fratello Vip su Mediaset Extra e streaming online

Al momento, da parte della produzione del GF Vip non è stato specificato se si tratta di un problema tecnico oppure se dietro questa sospensione ci siano altre motivazioni.

Le reazioni dei numerosi fan e spettatori che seguono costantemente le vicende dei concorrenti, 24 ore su 24 in tv e streaming, non sono mancate.

In tantissimi, infatti, sospettano che dietro questa sospensione possano esserci dei motivi ben più seri e che, per il momento, si sarebbe scelto di censurare le immagini in televisione e in streaming.

I fan del GF Vip sbottano: 'Questa è censura'

"Questa è censura. Continuano a tenere le telecamere fisse, in primo piano su un unico personaggio e non allargano l'inquadratura", ha sottolineato uno spettatore del GF Vip prima che la diretta venisse completamente sospesa su Mediaset Extra.

"Non credo ci sia stato un problema tecnico, è successo sicuramente qualcosa di molto grave", ha commentato un altro utente social in merito a quanto sta accadendo in queste ore.

"Il motivo molto grave potrebbe essere l'abbandono di Sara o qualcos'altro?", scrive un altro spettatore del GF Vip arrivando ad ipotizzare che Sara Manfuso, da diversi giorni in crisi, possa aver abbandonato il programma.