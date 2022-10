Qualcosa è accaduto nella casa del GFVip: il 28 ottobre, infatti, due concorrenti sono stati sorpresi dalle telecamere mentre si "coccolavano" sotto le coperte. A far impazzire i telespettatori, però, è stato un gesto che Giaele ha fatto mentre si trovava con Antonino sotto il piumone: l'influencer ha sempre tenuto entrambe le mani in vista e secondo i fan l'avrebbe fatto per chiarire che era Spinalbese ad avvicinarsi a lei e non il contrario come tanti sostengono.

Aggiornamenti sui protagonisti del GFVip

Antonino sembra aver ceduto al fascino di Giaele: dopo quasi sei settimane di convivenza nella casa del GFVip, i due hanno trascorso oltre mezz'ora insieme sotto le coperte.

Se alcuni fan "gintonic" (la coppia con protagonisti Spinalbese e Ginevra) continuano a sostenere che il vippone dormisse, e quindi che non è accaduto nulla con De Donà, altri sono convinti che l'attrazione abbia preso il sopravvento.

A dimostrarlo ci sono anche dei video in cui si vedono dei movimenti piuttosto equivoci sotto il piumone, ma anche dei rumori abbastanza inequivocabili che hanno costretto la regia a cambiare inquadratura prima che la situazione diventasse troppo "bollente".

Quando i due sono stati ripresi dalle telecamere qualche tempo dopo, ci sarebbe stato un po' d'imbarazzo ma neppure un accenno alle effusioni in camera da letto.

Il pensiero del pubblico del GFVip

Tra i tantissimi spettatori del GFVip che hanno commentato l'avvicinamento sotto le coperte tra Antonino e Giaele, spiccano quelli che hanno notato un dettaglio molto interessante.

Prima che la regia censurasse le immagini che arrivavano live da una camera da letto della casa più spiata d'Italia, le telecamere avevano indugiato sulle mani dell'influencer, che sono sempre rimaste fuori dal piumone nonostante fosse completamente coperta (così come Spinalbese).

Un parere che stanno condividendo molti fan della trasmissione, è che De Donà avrebbe volutamente messo in atto questa mossa per dimostrare che non sarebbe lei ad avvicinarsi al coinquilino ma il contrario, come sostiene da settimane.

"Giaele con le mani fuori per far capire che parte tutto da lui, che grandissima regina che è", questo è uno dei tanti tweet che sono apparsi in rete dopo che su Mediaset Extra sono state trasmesse parte delle effusioni tra i due giovani concorrenti.

Sfuma il sogno dei 'gintonic' al GFVip

"Giaele ed Antonino simulano effusioni con le luci accese in camera da letto, questo ha un solo scopo", "I movimenti sotto le coperte lussuriose perché l'astinenza ha avuto la meglio sulla libido, l'esibizione ha avuto la meglio sulla proibizione", questi sono altri pareri che il pubblico del GFVip ha espresso sui social network nelle scorse ore.

Tra i più critici, però, ci sono i fan della coppia che è stata ribattezzata "gintonic": in molti non hanno apprezzato il comportamento di Spinalbese, soprattutto a fronte delle belle parole che ha sempre speso per Ginevra, "antagonista" numero uno dell'influencer De Donà.

Insomma, l'ex di Belen Rodriguez sembra aver ceduto alla passione e l'ha fatto proprio con la concorrente che la sua "amica speciale" Lamborghini non vede di buon occhio sin dall'inizio della settima edizione del reality Mediaset al quale tutti e tre hanno partecipato.

La curiosità degli spettatori, però, ora è tutta per quello che accadrà durante la puntata di lunedì sera, quando Alfonso Signorini non potrà fare a meno di chiedere a Giaele e ad Antonino cosa è successo sotto le coperte e se avranno il coraggio di ammettere di essersi lasciati andare all'attrazione fisica dopo settimane di astinenza.