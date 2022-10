Nel primo pomeriggio di sabato 1 ottobre, è arrivata una notizia che molti fan del GF Vip non avrebbero mai voluto leggere: Marco Bellavia ha abbandonato il gioco e il televoto settimanale è stato annullato. L'ex conduttore di Bim Bum Bam ha deciso di mettere fine all'esperienza nella casa a tutela della sua salute mentale, recentemente compromessa anche per i ripetuti attacchi che ha ricevuto dagli altri concorrenti. Pioggia di critiche social alla produzione e a chi non ha fatto nulla per difendere l'ormai ex vippone dal "branco".

Aggiornamenti sul protagonista del GF Vip

Alfonso Signorini l'aveva anticipato nel corso della quarta puntata del GF Vip: un team di psicologi avrebbe analizzato la situazione di Marco e si sarebbe espresso sul proseguimento della sua avventura nella casa.

Attorno alle ore 14 del 1° ottobre, la produzione del reality-show ha diramato un comunicato per informare fan e curiosi del fatto che Bellavia si è ritirato dal gioco e l'ha fatto spontaneamente.

Sul sito e sui profili social del programma di Canale 5, dunque, poco tempo fa è apparso il seguente messaggio ufficiale: "Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la casa".

"Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Giovanni Ciacci e Bellavia è stato annullato.

Gli utenti che hanno espresso un voto tramite sms nella sessione annullata, saranno rimborsati".

Doccia fredda per gli spettatori del GF Vip

L'avventura di Marco nella casa del GF Vip, dunque, è durata meno di 11 giorni. Nel corso dell'ultima puntata che è andata in onda in prima serata, era emerso un forte disagio che Bellavia stava vivendo tra le mura di Cinecittà, un malessere che gli creava problemi anche nelle relazioni con gli altri concorrenti.

La maggior parte dei vipponi ha usato parole forti contro il coinquilino: Gegia l'ha definito "pazzo", Elenoire ha detto che dovrebbe essere seguito dalla neurodeliri, Patrizia che il reality-show non era il posto giusto per uno come lui che avrebbe problemi psicologici.

Anche Ginevra ha inveito contro il presentatore tv dicendo che si sarebbe meritato tutte le pesanti critiche che ha ricevuto: "Ragazzi lui mi ha anche toccata, sul fianco ma ha sbagliato.

Io non lo sopporto, spero che lunedì esca".

Tra i pochi che hanno cercato di comprendere e ascoltare Marco, spicca a sorpresa la giovane Antonella, forse l'unica che ha consolato Marco nei momenti di sconforto che ha avuto quando quasi tutto il gruppo lo attaccava.

La polemica web sugli autori del GF Vip

Dando un'occhiata ai commenti che sono stati scritti su Instagram sotto al post col quale la produzione ha ufficializzato l'abbandono di Marco, ci si rende conto che la maggior parte degli spettatori tifava per lui.

Bellavia è riuscito ad entrare nel cuore del pubblico del GF Vip soprattutto con le sue fragilità, e il suo improvviso ritiro a qualcuno suona piuttosto strano.

Alcuni fan del reality-show hanno protestato per questa notizia ipotizzando che la decisione non l'avrebbe presa il concorrente ma gli addetti ai lavori, gli stessi che negli ultimi dieci giorni non avrebbero fatto nulla di concreto per aiutarlo o per difenderlo dai tantissimi attacchi gratuiti che ha ricevuto nella casa.

Qualche altro utente sposa la teoria secondo la quale gli autori avrebbero voluto proteggere Giovanni Ciacci da un'eliminazione quasi certa, quindi convincere Marco a lasciare il gioco per risolvere i suoi problemi fuori dal contesto televisivo era l'unico modo per far sì che lo stylist si salvasse dal severo giudizio del pubblico (il televoto che vedeva i due a rischio assieme a Giaele, è stato annullato).