Marco Bellavia esce di scena dalla casa del Grande Fratello Vip 7. La comunicazione ufficiale è arrivata in queste ore sui profili social del Reality Show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, la cui nuova puntata è in programma lunedì 3 ottobre su Canale 5.

Una scelta che in parte era nell'aria, dato che in questi ultimi giorni Marco aveva più volte ammesso di non stare particolarmente in bene con sé stesso e, alla fine, ha scelto di uscire di scena dalla casa.

La scelta di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, Marco Bellavia da diversi giorni aveva provato a raccontare ai suoi compagni di gioco i problemi che lo affliggevano.

Il concorrente non ha nascosto di sentirsi depresso e di essere alle prese con un momento complicato della sua vita, sebbene in un primo momento abbia cercato di far emergere il suo lato divertente e allegro.

Tuttavia, nel momento in cui Marco ha provato ad aprirsi nei confronti degli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, raccontando loro quello che stava provando e sentendo in questo momento, non è stato accolto nel migliore dei modi.

In tanti gli hanno voltato le spalle, impedendogli di parlare liberamente e il concorrente si è ritrovato a vivere un momento particolarmente complicato all'interno della casa di Cinecittà.

Lo stesso Signorini, nel corso dell'ultima puntata serale del reality show, ha chiesto a Marco di valutare bene se restare o meno all'interno della casa.

L'addio di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip

Ebbene, dopo aver riflettuto, in queste ultime ore è arrivata la decisione ufficiale di Marco Bellavia, il quale ha scelto di uscire di scena definitivamente dalla casa del GF Vip.

L'annuncio ufficiale è arrivato sulle pagine social del reality show di Canale 5, dove in questi minuti è stato pubblicato un post che rivela l'addio del concorrente.

"Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la casa", si legge nel post dove viene aggiunto che il televoto di questa settimana è stato annullato e gli spettatori saranno rimborsati.

Doppia puntata del GF Vip 7 su Canale 5: si parlerà anche dell'addio di Marco al reality

In attesa di scoprire se ci sarà un nuovo concorrente che, nel corso delle prossime puntate del GF Vip, prenderà il suo posto all'interno del gioco, il doppio appuntamento con il reality show è in programma anche questa settimana su Canale 5.

Non solo la puntata di lunedì 3 ottobre dove sicuramente si parlerà anche dell'eliminazione di Marco ma anche giovedì 6 ottobre, quando il reality show di Canale 5 dovrà vedersela contro Imma Tataranni 2, la fiction campione di ascolti della fascia serale di Rai 1 con protagonista Vanessa Scalera.