Il "caso Bellavia" continua a far discutere e i provvedimenti per i concorrenti del Grande Fratello Vip potrebbero non essere finiti con le squalifiche di Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci. Un rumor che sta circolando in rete sostiene che Alfonso Signorini avrebbe in mente di dimezzare il cachet dei protagonisti della settima edizione, un'altra punizione esemplare per fargli capire che Marco non meritava di essere deriso e offeso mentre stava male.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Sono passati alcuni giorni da quando al GF Vip è stato affrontato il caso forse più spinoso degli ultimi anni: la salute mentale di Marco Bellavia e l'indifferenza che quasi tutto il gruppo ha avuto nei suoi confronti.

Alfonso Signorini ha usato il pugno duro e ha condannato tutti quei vipponi che hanno ignorato il mental coach quando piangeva e si disperava nella casa: tra i più criticati, Giovanni Ciacci, Ginevra Lamborghini e Gegia.

Anche se due concorrenti sono stati "cacciati" come provvedimento disciplinare (una squalifica e un'eliminazione flash decisa dal pubblico col televoto), di questa storia si continua a parlare e sembra che il conduttore non intenda voltare pagina definitivamente.

Una voce che sta circolando sul web sostiene che il conduttore sarebbe ancora furioso per quello che è successo (in diretta ha definito la vicenda "una delle più brutte pagine della televisione italiana"), tanto da arrivare a proporre un'altra punizione per quello che i fan hanno ribattezzato il "branco".

Ipotesi sul futuro del Grande Fratello Vip

Un'indiscrezione che si sta facendo strada sul web, a poche ore da una nuova puntata del GF Vip, è la seguente: Alfonso Signorini vorrebbe dimezzare il cachet dei concorrenti.

Il presentatore Mediaset starebbe pensando a un'altra punizione per il gruppo che non ha capito il malessere di Bellavia, fatta eccezione per pochissimi (ovvero Luca, George e Antonella).

Qualora questa ipotesi dovesse concretizzarsi, chi percepisce un guadagno di circa 10.000 euro a settimana potrebbe scendere a 7.000. Si dice che le più pagate del cast sarebbero Pamela Prati e Wilma Goich.

I vipponi che intascherebbero intorno ai 3.000 euro ogni sette giorni, invece, vedrebbero scendere il loro compenso a poco meno di 2.000 euro.

il dimezzamento avverrebbe ovviamente in proporzione al cachet totale di ogni singolo inquilino.

Il possibile ritorno di Marco al GF Vip

Se Signorini spingerà davvero per il dimezzamento del cachet dei concorrenti del GF Vip, lo si scoprirà più avanti: attualmente, infatti, i fan sono concentrati su quello che accadrà tra poche ore in diretta.

Un rumor che sta impazzando da qualche giorno sostiene che Marco Bellavia potrebbe essere ospite di una delle prossime puntate del reality Mediaset dal quale si è ritirato, anche se non si sa se il 6 o il 10 ottobre.

Gli autori avrebbero in mente un confronto tra il mental coach e il gruppo, un faccia a faccia che potrebbe avvenire a distanza (ovvero con lui collegato dallo studio) oppure da vicino col rientro temporaneo dell'uomo nella casa di Cinecittà.

L'affetto del pubblico per Marco è tale che la scorsa diretta del programma di Canale 5 ha fatto registrare il record stagionale di ascolti: 3,3 milioni di spettatori e oltre il 25% di share per l'appuntamento quasi interamente dedicato al caso che da oltre una settimana è sulla bocca di tutti.

Anche Alfonso ha promesso ai fan della trasmissione che Bellavia sarebbe riapparso davanti alle telecamere quando sarebbe stato meglio, quindi tutto dipenderà dall'ormai ex concorrente e dallo stato d'animo che avrà nei prossimi giorni.