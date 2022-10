Cambio programmazione in casa Mediaset a partire dal prossimo novembre 2022. Spazio in primis al ritorno di Terra Amara, una delle soap più amate del momento, che ha debuttato questa estate in prima visione assoluta su Canale 5, registrando ascolti ben al di sopra delle più rosee aspettative.

In prime time, invece, si arriverà al gran finale della prima stagione di Viola come il mare, la nuova fiction del venerdì sera che vede protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, già considerati la nuova coppia d'oro della serialità italiana.

Terra Amara sta per tornare: cambio programmazione Mediaset novembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo novembre 2022 interesserà soprattutto i fan della soap opera Terra Amara.

La serie turca ha debuttato questa estate nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5 registrando ascolti che fin dal primo momento avevano fatto intuire il suo potenziale e la sua presa sul pubblico della rete ammiraglia Mediaset.

Eppure, nonostante il boom di ascolti registrato nei mesi estivi, con picchi che hanno toccato anche il 26% a settembre, la soap è stata sospesa per lasciare spazio al ritorno di Uomini e donne, Amici 22 e Grande Fratello Vip 7 nella fascia del primo pomeriggio.

La nuova programmazione di Terra Amara su Canale 5: cosa succede da novembre in poi

I fan di Terra Amara, però, possono finalmente tirare un sospiro di sollievo perché il cambio programmazione Mediaset di novembre segnala il ritorno della serie nella fascia del primo pomeriggio.

L'appuntamento con la soap ripartirà alle 14:10, ossia nella fascia oraria di Una Vita, che a breve saluterà per sempre il pubblico Mediaset.

Al momento, però, non si sa ancora con esattezza la data ufficiale in cui andrà in onda la prima puntata di Terra Amara in questa nuova fascia oraria. Di sicuro gli episodi saranno trasmessi in versione ridotta, dato che alle 14:45 partirà il consueto appuntamento con Uomini e donne.

E poi ancora, il cambio programmazione Mediaset del prossimo novembre interesserà anche la fascia del prime time, dove si arriverà al gran finale di Viola come il mare.

Chiude Viola come il mare con Can Yaman: cambio programmazione Mediaset novembre 2022

La serie con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi saluterà il suo affezionato pubblico il prossimo venerdì 4 novembre 2022.

Intanto, però, i fan sognano già la seconda stagione di Viola come il mare: un'idea che potrebbe essere presa in considerazione dai vertici del Biscione, alla luce dei buonissimi ascolti registrati dalla serie.

Intanto, però, Can Yaman ha già svelato che nei prossimi mesi sarà impegnato con le riprese di una nuova serie dal titolo "El Turco", che sarà visibile nel 2023 sulla piattaforma streaming Disney+.

Per tale motivo l'attore turco lascerà per un po' di mesi l'Italia ma non si esclude che possa ritornarci al più presto proprio per le riprese delle nuove puntate di Viola come il mare 2.