Sono già due o forse tre le volte che Amaurys Perez finisce nel mirino dei più attenti spettatori del GF Vip per una presunta imprecazione. Mentre su Canale 5 andava in onda l'ottava puntata del reality Mediaset, sui social network cominciava a circolare un breve video in cui l'ex pallanuotista sembra pronunciare una bestemmia a mezza bocca. Informato dell'accaduto, Alfonso Signorini ha fatto sapere che, dopo dovuti accertamenti, saranno presi provvedimenti disciplinari se risulterà che il concorrente ha davvero contravvenuto ad una ferrea regola del gioco.

Le parole del conduttore del GF Vip

L'avventura di Amaurys al GF Vip 7, potrebbe avere le ore contate. Stando a quello che è accaduto sul finire della diretta che Alfonso Signorini ha condotto giovedì 13 ottobre, lo sportivo rischierebbe la squalifica a causa di una possibile imprecazione detta proprio nel corso dell'ultima puntata.

Il presentatore è stato informato dagli autori che molti spettatori hanno denunciato una presunta bestemmia di Perez nel momento dedicato a Luca e al suo incontro con mamma Rita: l'ex giocatore di pallanuoto, infatti, si sarebbe lasciato sfuggire un "mannaggia" di troppo e soprattutto accostato ad una figura sacra.

Per non commettere errori, gli addetti ai lavori hanno deciso di prendersi del tempo per capire se il concorrente ha davvero contravvenuto ad una regola del reality-show, rimandando l'eventuale provvedimento disciplinare a lunedì prossimo.

La 'denuncia' del pubblico del GF Vip

Verso la fine della puntata di giovedì sera, Signorini si è rivolto ai telespettatori ed ha detto: "C'è stato segnalato che nel corso del live c'è stata una presunta bestemmia".

"Questa cosa deve essere inconfutabile, quindi necessita di una verifica", ha proseguito Alfonso nel breve discorso che ha fatto soprattutto a quei fan che hanno chiesto l'istantanea squalifica di Amaurys dal gioco.

Il padrone di casa, però, vuole andarci con i piedi di piombo ed essere sicuro che Perez abbia davvero imprecato il 13 ottobre (e secondo il pubblico non sarebbe neppure la prima volta da quando partecipa al GF Vip 7), anche perché in quel caso ci sarebbero serie conseguenze per lui.

"Vi terremo aggiornati e lunedì sera, se qualcuno ha bestemmiato, uscirà immediatamente", ha concluso il conduttore del programma di Canale 5.

La 'figuraccia' di Ginevra al GF Vip

Il sentimento del social network, dunque, quest'anno è decisivo e la prova è arrivata anche quando Alfonso ha stuzzicato Ginevra sulla sua situazione amorosa.

Il conduttore del GF Vip, infatti, ha lasciato intendere di essere venuto a conoscenza di una crisi della ragazza con il fidanzato Edoardo: il tutto, inoltre, dipenderebbe da un interesse in crescita di Lamborghini per Antonino Spinalbese.

Dopo aver aggiornato il vippone su quello che starebbe accadendo nella vita dell'ereditiera in questi giorni, Giulia Salemi ha preso parola e ha stroncato ogni Gossip sul nascere.

"Alfonso io ho uno scoop. Su Twitter segnalano che Ginevra oggi pomeriggio era a casa di Edoardo", ha detto l'influencer facendosi portavoce di un'informazione che stava impazzando in rete in quel momento.

Sia il presentatore che la giovane sono apparsi imbarazzati dalla brutta figura appena fatta, tant'è che lei si è limitata a commentare: "Ma sono proprio attenti a tutto eh".

Gli spettatori non ci stanno ad essere presi in giro su un coinvolgimento che la sorella di Elettra sostiene di avere nei confronti di Antonino, soprattutto se poche ore prima di mostrava felice e sorridente a casa di quello che è il suo compagno da molto tempo prima che partecipasse al Grande Fratello Vip.