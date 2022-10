Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 17 al 21 ottobre 2022 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Stefania, la quale si sentirà terrorizzata per quello che potrebbe accadere a suo padre Ezio, dopo che il suo segreto sarà sulla bocca di tutti.

Spazio anche alle vicende di Vittorio Conti che, dopo essersi pentito per il modo in cui si è comportato nei confronti di Matilde, cercherà in tutti i modi di farsi perdonare. Maria, invece, sarà alle prese con un incarico importante che le verrà affidato.

Ezio messo nei guai da Veronica: anticipazioni Il Paradiso 17-21 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per la settimana 17-21 ottobre 2022 rivelano che Veronica parlando con un giornalista, si lascerà scappare il gossip legato alla sua storia d'amore in corso con Ezio.

Una notizia che, fino a questo momento, i due avevano sempre cercato di tenere nascosta, dato che il padre di Stefania non ha ancora ottenuto il divorzio ufficiale da Gloria e tutto ciò avrebbe potuto creargli non pochi problemi dal punto di vista legale e giudiziario.

Sta di fatto che, nel momento in cui questo giornalista apprenderà come stanno realmente le cose, non si farà problemi a pubblicare la notizia nel suo nuovo articolo.

Stefania terrorizzata per suo papà: anticipazioni Il Paradiso al 21 ottobre

Un vero e proprio choc per Ezio e per tutta la sua famiglia: Stefania apparirà a dir poco terrorizzata a intimorita da quello che potrebbe accadere ai danni di suo padre.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 rivelano che, a tal proposito, Stefania chiederà aiuto a Marco sperando che possa convincere quel suo collega giornalista a non far uscire la notizia.

Nonostante il suo tentativo, Marco non riuscirà ad ottenere il risultato sperato: il giornalista metterà nero su bianco la notizia della storia d'amore in corso tra Ezio e Veronica, rendendola così di dominio pubblico e sulla bocca di tutti.

Vittorio vuole riconquistare Matilde: anticipazioni Il Paradiso 17-21 ottobre

Occhi puntati anche su Vittorio Conti: il proprietario del magazzino si renderà conto di essersi comportato male nei confronti di Matilde e di averla delusa.

Tutto ciò spingerà l'uomo a rendersi conto di dover fare qualcosa per farsi perdonare e cercare così di recuperare la sua fiducia.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 fino al 21 ottobre rivelano che Vittorio inviterà e cena Matilde: questo sarà un ottimo modo per trascorrere un po' di tempo insieme e conoscersi meglio al di fuori dell'ambiente lavorativo.

Maria preoccupa Flora: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Spazio anche alle vicende di Maria che, in questi nuovi episodi della soap, riceverà un incarico importante: disegnare l'abito per il debutto in società di una baronessina.

Un impegno che renderà a dir poco felice Maria che, per la prima volta, sarà chiamata ad una sfida davvero importante. Intanto, però, il talento della giovane venere del Paradiso comincerà a preoccupare Flora Ravasi, la stilista ufficiale del Paradiso.