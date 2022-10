Durante le nomination della sesta puntata del GFVip 7, in onda giovedì 6 ottobre, c'è stato un nuovo scontro tra Antonella Fiordelisi e Gegia. La modella, ed ex sportiva, ha continuato ad attaccare la coinquilina per l'atteggiamento avuto nei confronti di Marco Bellavia. Dal canto suo, la comica ha ribadito di avere già chiesto scusa all'ex concorrente.

La motivazione di Fiordelisi

Al termine delle nomination palesi e segrete, Gegia è risultata la più votata: la maggior parte dei suoi compagni d'avventura crede che abbia avuto un atteggiamento poco consono nei confronti di Marco Bellavia.

Al momento della nomination di Antonella Fiordelisi, la ragazza ha spiegato che per lei la sensibilità è al primo posto: "Nomino Gegia, anche se è una bravissima comica, per me è una persona insensibile". La replica della diretta interessata non si è fatta attendere: "Ancora con sta storia? Poveraccio chi ti si sposa".

Sebbene Gegia abbia ribadito di essersi già scusata con Bellavia per le frasi pronunciate, Fiordelisi ha rincarato la dose: "Tu sei laurata in psicologia? Non capisci niente".

Nuovo botta e risposta

Anche Gegia, nel corso delle nomination, ha deciso fare il nome di Antonella Fiordelisi, definendola una "attaccabrighe". Non contenta, la comica ha proseguito: "Sei una maleducata verso le persone più grande di te".

La conversazione si è spostata poi sull'argomento delle faccende domestiche. Antonella, infatti, è convinta che la coinquilina non contribuisca nelle pulizie.

"Non faccio niente? - ha replicato Gegia - non faccio che lavare piatti, padelle e stoviglie".

A quel punto è intervenuto Alfonso Signorini e ha chiesto alle due concorrenti di abbassare i toni.

La strategia di Antonella

Nel pomeriggio, Antonella Fiordelisi ha rivelato la sua "strategia" a Edoardo Donnamaria, spiegando che il suo intento è quello di nominare tutti i concorrenti che non hanno avuto un atteggiamento consono con Marco Bellavia: "Li nominerò tutti". Spiazzato per la decisione intrapresa dalla 24enne, Edoardo ha chiesto ad Antonella di non essere vendicativa.

Quest'ultima, però, ha ammesso di esserlo sempre stata. Dunque, anche all'interno del GFVip 7 si comporterà senza filtri.

Al termine della sesta puntata del Reality Show, Gegia è finita in nomination insieme ad Alberto De Pisis, Antonella Fiordelisi, Attilio Romita, Edoardo Donnamaria, Giaele De Donà, Pamela Prati e Wilma Goich. La comica romana ha ammesso di avere paura di essere sconfitta al televoto da Fiordelisi.