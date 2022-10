Nuove anticipazioni per Il Paradiso delle Signore, che entra sempre più nel vivo delle trame. Gli spoiler delle prossime puntate vedono Ezio disperato per la mancata risposta positiva da parte della Sacra Rota, alla quale aveva chiesto l'annullamento del matrimonio con Gloria. A quel punto, non avrà altra soluzione se non quella di chiedere aiuto ad Adelaide.

Nel frattempo, Clara racconta una serie di bugie a Don Saverio, che finiranno per metterla in grossi guai, mentre Matilde non avrà alcuna intenzione di concedere il perdono a Vittorio.

Il Paradiso delle Signore 7 episodio 26 lunedì 17 ottobre 2022

Nelle nuove puntate della soap, vedremo il ritorno di Matilde (Chiara Baschetti) a Milano, dopo essere stata a Belluno per avere un confronto non proprio all'acqua di rose con il marito. Rientrata alla villa, racconta trafelata ad Adelaide (Vanessa Gravina) su quanto successo con Tancredi.

Vittorio (Alessandro Tersigni) ha ingenuamente usato una frase della lettera di Matilde per lo slogan che è stato premiato dal Comune di Milano, cosa che l'ha fatta infuriare.

Matilde, nonostante le giustificazioni di Conti, non ha alcuna intenzione di perdonarlo, si sente ferita e usata.

Clara dice una bugia a Don Saverio

Continuando con le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, vedremo Don Saverio (Andrea Lolli) molto arrabbiato con Clara, che è stata invitata ad abbandonare la canonica,

La giovane racconta al prete di aver trovato una sistemazione a casa delle ragazze, ma non è assolutamente vero.

Ad aiutarla sarà Alfredo (Gabriele Anagni), che le propone di dormire nel magazzino del Paradiso. Sa che è una soluzione temporanea e che, oltretutto, è anche pericolosa.

Nel frattempo, Vito Lamantia (Elia Tedesco), un uomo dall'aspetto alquanto misterioso, arriva a Milano per rispondere all'annuncio di lavoro del Paradiso, alla ricerca di un contabile.

Ezio chiede aiuto ad Adelaide, spoiler Il Paradiso delle Signore 7

Al Paradiso Irene (Francesca Cipriani) deve a malincuore rivestire i panni di Venere, in quanto Gloria (Lara Komar) è tornata al suo posto di capo commessa, accolta con grande gioia da tutto lo staff.

Infine, nella puntata che andrà in onda lunedì 17 ottobre, Ezio (Massimo Poggio) sarà in apprensione per il fatto che la Sacra Rota non ha accettato la richiesta dell'annullamento delle nozze con Gloria.

E così, il signor Colombo, abbassando la testa e mettendo da parte il suo orgoglio, decide di rivolgersi alla contessa Adelaide (Vanessa Gravina) per ottenere in qualche modo e per vie traverse l'annullamento del matrimonio con Gloria. A casa Colombo l'atmosfera è pesante e Veronica inizia a pensare che il sogno di sposare Ezio stia diventando impossibile.