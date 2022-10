Terminata la nona puntata del GFVip 7, in onda lunedì 17 ottobre su Canale 5, Antonella Fiordelisi ha criticato a distanza Ginevra Lamborghini.

Secondo la 24enne campana, l'ex coinquilina non si sarebbe dovuta permettere di esprimere un giudizio negativo sul suo conto. Inoltre, Antonella ha difeso a spada tratta Antonino Spinalbese dall'attacco di Ginevra: "Per me una che fa così nemmeno è amica".

Che cos'è accaduto in puntata?

Durante la diretta, Ginevra Lamborghini ha chiesto la parola e ha punzecchiato Antonino Spinalbese: "Mi dispiace vedere in te un atteggiamento poco maturo e poco da uomo".

Successivamente la giovane ha criticato una riflessione fatta dal 27enne sul proprio conto: "Riguardando quel frame, mi hai fatto sentire sporca". Il riferimento è al fatto che Antonino aveva ammesso che non avrebbe mai intrapreso una storia con Ginevra, perché si è avvicinata a lui mentre era fidanzata.

A tal proposito la giovane Lamborghini ha tratto le proprie conclusioni: "Ti piace Antonella perché vi piace fare i giochetti". Ginevra ha anche invitato Edoardo a stare alla larga da una donna come Fiordelisi.

Lo sfogo di Fiordelisi

Dopo la puntata Antonella Fiordelisi si è ritrovata in giardino con Antonino Spinalbese a commentare quanto accaduto in diretta.

Il 27enne ligure ha ammesso di non aver compreso le parole dell'ex coinquilina: "Ci sono rimasto malissimo".

Mentre Antonella ha detto che non si sarebbe mai aspettata le parole di Ginevra, visto che ha sempre detto di essere amica di Antonino. Secondo la 24enne campana, Ginevra avrebbe pronunciato tali parole per prendere gli applausi del pubblico: "Incoerente". Fiordelisi ha sostenuto che l'ex coinquilina avrebbe dovuto prendere le difese di Spinalbese proprio perché per tutta la puntata è stato duramente attaccato.

Poi Antonella ha aggiunto: "A Edoardo ha detto scappa, ma come ti permetti?", inoltre ha fatto notare che Lamborghini è uscita dal reality per una frase di pessimo gusto, dunque sarebbe lei quella che si dovrebbe vergognare: "Lei non mi sembra sia una santa in grado di poter parlare".

Infine, Antonella ha sostenuto che Ginevra - prima di analizzare e giudicare i comportamenti degli altri - dovrebbe sistemare i propri affari di famiglia: "Ma pensasse a chiarire con la sorella".

Il riferimento è al fatto che l'ex concorrente del GFVip 7 da anni non ha più un rapporto con la sorella Elettra Lamborghini.

A questo punto non è escluso che nella decima puntata del Reality Show, in onda giovedì 21 ottobre su Canale 5, Alfonso Signorini decida di far confrontare Ginevra Lamborghini, Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi.