Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla rete ammiraglia Rai e in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily italiana per gli episodi che saranno trasmessi dal 24 al 28 ottobre riportano che Maria (Chiara Russo) riceverà dei complimenti per le sue doti da stilista da Vittorio (Alessandro Tersigni), mentre quest'ultimo non sarà totalmente entusiasta dei bozzetti creati da Flora (Lucrezia Massari). La contessa Adelaide (Vanessa Gravina), intanto, inviterà la giovane Puglisi alla festa del Circolo e, successivamente, elogerà la sarta dinanzi ai dipendenti del grande magazzino lombardo, non dimenticandosi di screditare Ravasi agli occhi dello staff.

Il commendatore Umberto (Roberto Farnesi), quindi, chiederà un favore ai Foppa, ovvero di assumere Maria in una loro azienda, ma tale proposta professionale arrivata al cospetto della sarta insospettirà sia Adelaide che Matilde (Chiara Baschetti). Puglisi, inoltre, sarà indecisa se accettare o meno l'offerta di lavoro e Vito (Elia Tedesco) le darà una risposta spiazzante in merito. Adelaide, infine, per non darla vinta all'ex amante Umberto, voglioso di 'sbarazzarsi' di Puglisi, potrebbe proporre a Maria un aumento di stipendio per convincerla a rimanere a lavorare in atelier.

Il timore di Flora di essere rimpiazzata da Maria

Da quando, nelle ultime puntate del 6° capitolo della soap, Umberto aveva posto fine al legame con Adelaide dichiarandosi innamorato di Flora, la contessa si era prefissa, obiettivo che manterrà anche nella stagione in essere, di vendicarsi sia del commendatore che della stilista.

Per riuscire in tale intento, l'arguta Di Sant'Erasmo sarà aiutata anche da Matilde, la quale nell'episodio che andrà in onda mercoledì 19 ottobre proporrà a Maria di vestire i panni della stilista, creando l'abito per la nipote della baronessa Foppa.

Mossa che profumerà di strategia, neanche troppo velata, per sminuire le doti da stilista di Flora, così da tentare di liberarsi professionalmente della bella Ravasi.

La contessa Adelaide potrebbe proporre a Maria un aumento di stipendio

Maria verrà colta alla sprovvista in merito alla proposta di lavorare in un'azienda in Costa Azzurra, offerta di lavoro che presumibilmente sarà più vantaggiosa economicamente rispetto alla professione di sarta del Paradiso. A tal proposito, la ragazza di Partanna sarà titubante se accettare o meno.

L'indecisione di Puglisi, però, potrebbe trovare una soluzione qualora la contessa Adelaide decidesse di proporle un aumento di stipendio. Se tale ipotesi dovesse concretizzarsi, le probabilità che Maria continui a lavorare nel grande magazzino crescerebbero esponenzialmente.