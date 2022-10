La conoscenza all'interno del GFVip 7 tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi prosegue a gonfie vele. Tuttavia, la 24enne campana durante una conversazione con Elenoire Ferruzzi ha confidato di essere dubbiosa sull'orientamento del coinquilino. Secondo Antonella, Edoardo non sarebbe indifferente al fascino dei ragazzi.

I dubbi della concorrente

Parlando con Elenoire, Antonella ha sollevato dei dubbi sull'orientamento di Edoardo. La 24enne sostiene che il coinquilino sia bisessuale, anche se quando è stato affrontato l'argomento ha sempre smentito: "Lui ha questi atteggiamenti con gli uomini molto affettivi".

Stando al punto di vista di Antonella, non ci sarebbe alcun problema se Edoardo nutrisse un certo interesse sia per le ragazze che per i ragazzi.

A detta di Elenoire, anche se Edoardo avesse un determinato orientamento non lo ammetterebbe mai: "Un uomo non te lo direbbe mai. Una donna te lo dici, un uomo no".

#gintonic #Gfvip Antonella "Anche io ho pensato che lui fosse bisex (edoardo) per come è entrato per come si comportava con gli uomini in maniera molto esplicita"

Chissà se i donnalisi diranno anche ad Antonella che vive nel medioevo come hanno fatto con Antonino pic.twitter.com/npa9n66IOb — Moadon Kaduregel Maccabi Haifa (@Maccabi1913) October 26, 2022

Il commento di Antonino Spinalbese

Sebbene l'intesa tra i "Donnalisi" (soprannome utilizzato dai fan di Edoardo e Antonella) sia alle stelle, nei giorni scorsi anche Antonino Spinalbese aveva sollevato dubbi sull'orientamento di Donnamaria.

Nel corso di una conversazione con Alberto, il 27enne ligure si era detto sicuro che il coinquilino fosse interessato agli uomini perché entrando al GFVip 7 si era posto in una determinata maniera: jeans molto aderente, una maglia rosa e un atteggiamento molto affettuoso riservato ai concorrenti del parterre maschile. Discorso che era stato immediatamente stoppato da Alberto: il concorrente aveva chiesto ad Antonino di non dare etichette solo per il modo in cui si era posto Edoardo.

In seguito alle affermazioni di Antonella, su Twitter alcuni utenti si sono domandati cosa pensassero i fan dei "Donnalisi". Il riferimento è alle parole pronunciate da Antonino: in quell'occasione i fan della coppia formata da Antonella ed Edoardo avevano tacciato Spinalbese di fare discorsi arcaici. Nel caso di Antonella invece, sembra non essere scoppiata nessuna polemica sui social.

Le parole di Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria al GFVip 7 sta dimostrando di essere una persona educata e gentile ma non si fa mettere i piedi in testa da nessuno.

Durante i primi giorni di Reality Show, il diretto interessato aveva parlato proprio del suo orientamento: "Io sono fluido". Nel corso di una chiacchierata con Alberto De Pisis ed Elenoire Ferruzzi, il giovane aveva spiegato di avere un fratello "molto etero" e un fratello gay. Lui invece dovendo trovare una collocazione aveva confidato di non avere alcun problema ad avere rapporti con ragazzi e con ragazze.