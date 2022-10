Nella Casa del GFVip 7 è tempo di confidenze. Mentre Alberto De Pisis e Antonino Spinalbese si trovavano a letto, il 27enne ligure ha esposto un suo pensiero su Edoardo Donnamaria. Nello specifico, Antonino ha sostenuto che il coinquilino sia interessato agli uomini poiché al suo ingresso al Reality Show si era mostrato in un determinato modo.

Le parole del concorrente

Nella tarda serata di domenica 23 ottobre, Alberto si è ritrovato a parlare con Antonino dell'atteggiamento di Edoardo: Alberto ha ammesso di essere interessato al volto di Forum, ma da quando si è dichiarato il coinquilino si sarebbe leggermente distaccato.

A quel punto Antonino Spinalbese ha fornito il suo pensiero: "All'inizio si è presentato con le ciabattine rosa, il jeans aderente, la magliettina bianca, stava sempre con te". A tal proposito, il 27enne ha tratto una sua conclusione: "Mi ha dato di pensare che a lui piacciono gli uomini". L'ex compagno di Belen Rodriguez ha precisato che il suo pensiero non è dettato solamente dal modo di vestire di Edoardo, ma dai suoi atteggiamenti.

la stupidità di antonino in 2 minuti di video 🤓 #gfvip pic.twitter.com/G4cmDHO2x0 — sam 👼🏽 (uomonero) (@SamTonellato) October 23, 2022

Dal canto suo, Alberto ha precisato che una persona non ha scritto in fronte il suo orientamento. Inoltre, De Pisis ha ribadito che una persona non è gay solamente perché indossa ciabatte rosa, jeans aderenti e maglie attillate.

Nonostante le parole di Alberto De Pisis, Antonino si è domandato perché Edoardo si sia presentato ai suoi compagni d'avventura in un modo, salvo poi cambiare completamente il suo atteggiamento: "Magari è per quel video che hanno fatto vedere...".

Il commento di alcuni utenti de web

La chiacchierata tra Alberto e Antonino, non è passata inosservata ai telespettatori della diretta h24.

Su Twitter, alcuni utenti hanno espresso il loro punto di vista sulla vicenda. Un utente ha sostenuto che gli autori vogliano "scoppiare" a tutti i costi la coppia formata da Antonella ed Edoardo. Un altro internauta ha ribadito che Donnamaria si è sempre descritto come un "ragazzo libero ed estroverso". Un altro telespettatore anche ha sostenuto che il ragionamento di Antonino sia sbagliato: "Edo non mette mai malizia in quello che fa".

Tuttavia, c'è anche chi ha ammesso di non essersi sentito discriminato dal commento di Spinalbese: "È vero ci sono ragazzi gay che vogliono far notare il loro orientamento a tutti i costi e altri no".

In realtà, sabato 22 ottobre Antonella Fiordelisi aveva rimproverato Edoardo per l'atteggiamento avuto con Alberto. Secondo la 24enne campana, se De Pisis abbia maturato una certa gelosia nei suoi confronti è solo ed esclusivamente perché Donnamaria avrebbe fatto capire di ricambiare le sue attenzioni.