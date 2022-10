Le riprese della terza stagione di Mare Fuori sono terminate e c'è grande attesa per scoprire come proseguiranno le vicende dei minorenni, rinchiusi nel carcere napoletano. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Filippo Ferrari sarà presente solo nel primo episodio, mentre Totò non ci sarà, perché sarà trasferito in un'altra prigione. Edoardo, invece, sarà il protagonista delle nuove puntate. I 12 nuovi episodi della serie televisiva di Rai 2 dovrebbero essere trasmessi a partire da venerdì 24 febbraio ma, al momento, la data di messa in onda non è ancora certa.

Mare fuori 3, trame: Filippo è presente solo nel primo episodio

Le vicende di Filippo hanno appassionato i telespettatori delle prime due stagioni di Mare fuori. Purtroppo, però, nelle ultime ore sono trapelate le prime anticipazioni sulle nuove puntate della serie televisiva, che verrà trasmessa nel 2023 su Rai 2 ed è stato rivelato un colpo di scena inaspettato. A tal proposito, il giovane detenuto milanese sarà presente soltanto nella prima puntata, perché poi andrà via. Al momento, non è chiaro se Ferrari lascerà il carcere minorile di proposito, riuscendo a evadere e facendo il latitante, oppure se verrà trasferito definitivamente a Milano. Inoltre, attualmente, non è chiaro come proseguirà la storia d'amore fra Filippo e Naditza.

Mare fuori 3, prossime puntate: Totò viene trasferito in un carcere per adulti

Nella terza stagione di Mare fuori, inoltre, ci sarà un grande assente. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Totò non sarà presente nelle nuove puntate della Serie TV di Rai 2. Inoltre, il protagonista della terza edizione sarà Edoardo, che riuscirà a mettere in ombra anche le vicende di Carmine Di Salvo.

Nel frattempo, secondo alcuni rumor, sembrerebbe che la data di debutto della terza edizione possa essere il 24 febbraio. Nei nuovi episodi saranno presenti numerosi flashback, che spiegheranno il passato dei detenuti del carcere minorile.

Mare fuori 3, prossimi episodi: i detenuti fanno i conti con l'amore

I ragazzi detenuti nel carcere napoletano si troveranno a fare i conti con l'amore.

In particolar modo, nella terza stagione di Mare fuori, i minorenni penseranno al loro rapporto con gli altri e saranno chiamati a compiere una scelta. I protagonisti della serie di Rai 2 dovranno capire se è meglio per loro e per la persona amata, lasciarsi travolgere dalla passione, oppure se sia meglio lasciare andare chi si ama. Al momento, non è chiaro quale scelta sia chiamata a compiere Naditza e se l'amore con Filippo Ferrari resisterà, nonostante la lontananza o se la coppia sarà costretta a dirsi addio.