Terminata la diretta del GFVip 7, in onda giovedì 27 ottobre su Canale 5, alcuni "vipponi" si sono sfogati per quanto accaduto in puntata. Carolina Marconi parlando con Nikita Pelizon ha accusato Pamela Prati di plagio. Scendendo nel dettaglio, la soubrette italo-venezuelana ha affermato che alcune hit cantate dalla showgirl sarda non sono state scritte da lei ma appartengono ad altri gruppi musicali.

Le dichiarazioni di Marconi

Tra Carolina e Pamela non scorre buon sangue. Nel corso della 12^ puntata del GFVip 7, le due coinquiline si sono più volte punzecchiate.

Al momento delle nomination, Marconi ha fatto il nome di Pamela.

Ma non è finita qui, nel post-puntata Carolina Marconi si è ritrovata a parlare con Nikita e ha lanciato un'accusa ben precisa ai danni Pamela: "Io la smaschero e sai perché? Io sulle sue canzoni so la verità". Stando alla versione di Carolina, alcuni hit cantante da Prati non sarebbero state scritte da lei da alcuni gruppi famosissimi in Sud America. Le canzoni alla quale si riferisce la concorrente sono Que Te la Pongo dei Garibaldi e Menealo di Fransheska. Per la soubrette italo-venezuelana, Prati si sarebbe vantata di aver scritto entrambe i brani: "Dovrebbe dire la verità".

Carolina accusa di plagio pamela "telapongo non l'ha scritta lei è di un gruppo sudamericano" ahhahaha #GFVIP pic.twitter.com/pEX1Fl6eht — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 28, 2022

Il commento di alcuni telespettatori

Le accuse di plagio di Carolina Marconi ai danni di Pamela Prati non sono passate inosservate sui social.

In particolare, su Twitter un utente ha postato il video in cui la soubrette parla alle spalle della showgirl sarda. Tra i commenti, un utente ha affermato: "Ho controllato e ha ragione Carolina". Un altro utente ha ironizzato su Prati: "Ma veramente dice di essere autrice di canzoni?"

In realtà, Pamela Prati ha sempre dichiarato di avere collaborato con alcuni famosissimi autori per scrivere delle canzoni.

La showgirl non ha mai menzionato i titoli delle canzoni. Dunque, l'accusa di plagio di Carolina Marconi potrebbe essere infondata: Que Te la Pongo è stata reinterpretata anche da Raffalla Carrà.

Pamela Prati al televoto

Pamela Prati attualmente è alle prese con un'altra grana da risolvere. Al termine del giro di nomination palesi e segreti, la showgirl è finita al televoto.

Insieme alla concorrente ci sono Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi.

Va detto che il televoto in questione non è eliminatorio, ma serve solo a decidere la persona preferita dal pubblico. La concorrente che riceverà più consensi avrà la possibilità di mandare al televoto un altro concorrente.