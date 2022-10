Marina Giordano non sta attraversano un bel momento nelle attuali puntate di Un posto al sole, in onda nell'access prime time di Rai 3. Fabrizio l'ha trascinata in un incubo, sequestrandola e segregandola. Che cosa le succederà ora? A svelare qualche anticipazione, in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, è Nina Soldano, l'interprete di Marina, che parla di fatti "sempre più terribili".

Nina Soldano annuncia: 'Colpi di scena in ogni puntata'

L'attrice, nell'intervista, descrive il suo personaggio come una persona "allibita, frustrata, impaurita e terrorizzata", che si ritrova ad affrontare un Fabrizio "devastato" e sempre più dipendenti dagli psicofarmaci.

In merito ai retroscena vissuti insieme a Giorgio Borghetti (l'interprete di Fabrizio, ndr) sul set, ha raccontato: "Stare legata al letto mi causava mal di schiena, ma la stanchezza lasciava il posto all'appagamento".

La curiosità del pubblico, però, sta tutta su come andrà a finire questa storia. Nina Soldano assicura che ci sarà un "picco di tensione pazzesco" e "ogni puntata avrà il suo colpo di scena" dove "il fiato sospeso è garantito".

Le anticipazioni sulle puntate di novembre di Un posto al sole

Secondo le anticipazioni di Un posto al sole, nelle puntate in onda a novembre su Rai 3, Roberto si convincerà del fatto che Marina non si sia allontanata di sua spontanea volontà: secondo lui potrebbe essere vittima di qualcosa di terribile.

Intanto la donna riuscirà a convincere Fabrizio a liberarla, ma a causa di un imprevisto tutto andrà a monte.

Mentre Marina continuerà a vivere nella disperazione più totale, Roberto proseguirà a fare le sue ipotesi sull'accaduto e tra le tante cose inizierà a pensare che forse Marina non l'abbia mai amato veramente. Per tale ragione si metterà l'anima in pace: Marina ha deciso di lasciarlo, per questo motivo proverà a non pensarla più e a iniziare a distrarsi.

Roberto non si arrende e cerca il luogo in cui è stata segregata la sua Marina

Filippo sarà stufo di vedere il padre disperato per le sue pene d'amore, quindi proverà a intervenire per cercare di placare il dolore che sta provando, dicendogli che tra Fabrizio e Marina probabilmente si è riaccesa la scintilla della passione. Queste parole, però, metteranno in guardia Roberto, che avrà un'intuizione che potrebbe mettere in salvo la donna.

L'uomo, infatti, si deciderà a scoprire da solo il luogo in cui è stata segregata. Sarà disposto a tutto, nemmeno Franco e Filippo riusciranno a fermarlo. L'uomo avrà tutti i buoni propositi, ma bisognerà capire se riuscirà ad arrivare in tempo da Marina, prima che Fabrizio possa farle realmente del male.