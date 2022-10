Armando Incarnato va in vacanza e lancia frecciatina sui social. Il cavaliere di Uomini e donne over, in queste ore è tornato a provocare sui social, lanciando delle stoccatine che non sono passate inosservate.

Costantemente al centro dell'attenzione e della ribalta all'interno dello studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, Armando non perde mai occasione per provocare e scatenare centinaia di commenti e reazioni da parte dei fan che lo seguono e supportano anche in rete.

Sui social Armando di Uomini e donne mostra la sua foto in vacanza: 'località segreta'

Nel dettaglio, i fan di Uomini e donne hanno prestato attenzione all'ultimo post social pubblicato dal cavaliere del trono over.

Armando Incarnato si è mostrato in vacanza, mentre si godeva il suo "meritato relax" a bordo piscina ma senza rivelare il posto in cui si trova.

"Località segreta", è la scritta che compare nel post del cavaliere del trono over che ha così subito precisato di non avere intenzione di rivelare dove si trovasse.

La frecciatina social di Armando: 'Uomini senza attributi'

Ma, a colpire particolarmente è stata la frecciatina al vetriolo che Armando ha voluto lanciare con la pubblicazione di questo suo scatto che lo ritrae comodamente in vacanza.

"Uomini senza attributi! Buon weekend a tutti", scrive il cavaliere di Uomini e donne nella didascalia del suo post social.

Ovviamente tale frecciatina non è passata inosservata ai fan della trasmissione di Canale 5, molti dei quali hanno ipotizzato che si trattasse di una stoccata rivolta proprio ai suoi "rivali" che popolano lo studio del parterre over di Uomini e donne.

Del resto, proprio nel corso delle ultime registrazioni, Armando Incarnato è stato protagonista di nuovi accesi scontri in studio con Riccardo e Alessandro, i due ex fidanzati di Ida Platano che continuano ad essere al centro dell'attenzione per le loro storie con la dama siciliana.

Cambia la programmazione di Uomini e donne su Canale 5: ecco le novità

In attesa di scoprire se il cavaliere napoletano lancerà altri indizi e stoccate dopo la frecciatina social di queste ore, l'appuntamento con Uomini e donne subirà delle modifiche nel corso della prossima settimana.

Maria De Filippi si prenderà un breve periodo di pausa in occasione del Ponte di Ognissanti e la programmazione del talk show Mediaset subirà delle sostanziali modifiche.

Uomini e donne, infatti, non sarà trasmesso nelle giornate di lunedì 31 ottobre e martedì 1° novembre 2022, dove sarà sostituito da film. Il talk show tornerà in onda regolarmente da martedì 2 novembre, con le nuove puntate inedite registrate nelle scorse settimane.