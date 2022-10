Daniele Dal Moro ed Elenoire Ferruzzi sono stati protagonisti di un acceso scontro al GFVip 7. Mentre assieme ad altri concorrenti si trovavano in giardino per un momento di relax, Elenoire ha iniziato a lanciare delle frecciatine ai danni di Dal Moro. Stanco della situazione il 32enne ha quindi chiesto a Elenoire di dire cosa non le vada bene. Davanti all'ennesimo rifiuto di un confronto, Daniele ha perso la pazienza.

Lite tra Elenoire e Daniele

Mercoledì 26 ottobre, Daniele si trovava in giardino con Antonella, Edoardo, Alberto, Wilma, Giaele e Elenoire quando quest'ultima ha iniziato a lanciare stoccate a Dal Moro: "Perchè non vai a dire di toglierti dai confessionali, così eviti di vergognarti domani?" La replica di Daniele non è tardata ad arrivare: "Se mi tirano in mezzo è colpa tua".

A quel punto il 32enne ha insinuato che Elenoire non abbia voluto un confronto in privato per avere un blocco nella 12^ puntata del GFVip 7: "Non vuoi parlare, ma lo farai domani". Dal canto suo, Ferruzzi ha sostenuto di non essere interessata ad avere un chiarimento con il coinquilino.

In breve tempo gli animi si sono scaldati, tanto che Daniele Dal Moro ha perso la pazienza: "Devi stare attenta a ciò che dici. Perché per te pietà non ne avrò più".

Il concorrente ha precisato di essere andato più volte a chiedere alla 47enne che cosa avesse, ma quest'ultima avrebbe sempre risposto con modi volgari e arroganti, poi ha aggiunto: "Sai solo urlare, vai a quel paese, maleducata".

MIO DIO DANIELE ON FIRE CONTRO ELENOIRE AMO MOLTO VEDERLO #gfvip pic.twitter.com/2D2qkGLfQ7 — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 26, 2022

A quel punto i due hanno iniziato ad alzare la voce, con accuse reciproche.

Infine Daniele ha sostenuto di non avere alcun problema ad avere un chiarimento nella prossima puntata serale del reality.

Giaele rimprovera Daniele di avere illuso Elenoire

In un secondo momento, Giaele si è ritrovata a parlare con Daniele di quanto avvenuto. La influencer ha spiegato di avere visto dei baci a stampo scambiati tra il 32enne ed Elenoire: "Se fossi stato in te quelle cose le avrei evitate".

Secondo la ragazza, infatti, la coinquilina si sarebbe illusa a causa di alcuni atteggiamenti ambigui di Dal Moro. Facendo anche notare che Elenoire si fosse illusa con Salatino per molto meno: "Con Luca è successo per una toccata di gamba".

Al contrario, Daniele ha ribadito di essere sempre stato corretto nei confronti della coinquilina.

Infine, Daniele ha chiesto a Giaele di non esprimere un giudizio sulla vicenda perché lei a conoscenza solamente della versione dei fatti fornita da Elenoire.

Probabilmente la vicenda verrà trattata nella 12^ puntata del GFVip 7, in onda giovedì 27 ottobre su Canale 5.