Elenoire Ferruzzi è sicuramente la concorrente del GF Vip più chiacchierata dell'ultima settimana: da giorni, infatti, in rete e sui social network non si parla d'altro che della sfuriata che la vippona ha avuto quando ha scoperto che Daniele la considera solo un'amica. Tra i tanti che stanno commentando il comportamento a volte sopra le righe della star del web, c'è anche Karina Cascella, che tramite Instagram ha stroncato la bionda inquilina dicendo che se gli uomini la rifiutano non è perché è una transessuale ma per i suoi modi e per la scarsa igiene che avrebbe nella casa.

Aggiornamenti sulla protagonista del GF Vip

Il comportamento che Elenoire ha avuto nella casa del GF Vip in questi giorni, ricorda tanto quello di un mese e mezzo fa quando se la prendeva con Luca perché non ricambiava il suo sentimento.

La nuova "vittima" di Ferruzzi, è Daniele, che di recente è stato accusato di aver illuso la coinquilina con baci e affettuosità che si sarebbe potuto risparmiare se l'ha considerata sempre e solo una cara amica.

A schierarsi dalla parte di Dal Moro, però, è anche un'opinionista senza peli sulla lingua, un personaggio che non ha paura di dire tutto quello che pensa dei concorrenti del reality-show e non solo.

Karina Cascella, che è molto popolare anche su Instagram, nelle scorse ore ha criticato aspramente Elenoire e le giustificazioni che sta adducendo ai "due di picche" che continua a ricevere tra le mura di Cinecittà.

L'affondo all'inquilina del GF Vip

In una serie di video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, il 26 ottobre Karina ha espresso la sua opinione su Ferruzzi e su quello che sta accadendo nella casa del GF Vip in questi giorni.

"Non importa che lei sia donna, uomo, trans o gay, è palese che non sia attraente né fisicamente né nei modi", ha esordito la napoletana nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando in queste ore.

L'ex protagonista di Uomini e Donne, poi, ha aggiunto che chi convive con Elenoire dovrebbe essere più sincero con lei e dirle che se sia Luca che Daniele l'hanno rifiutata non è perché temono il giudizio della gente, ma perché non la trovano bella o interessante come potenziale fidanzata.

Cascella si è concentrata anche sulle lunghissime unghie della vippona, un "vezzo" che secondo lei sarebbero sintomo di una scarsa igiene: "Non mi siederei neppure a mangiare con lei.

Pensate che con quelle mani va alla toilette e poi a tavola. Chissà cosa c'è lì sotto, è impossibile che le riesca a pulire fino in fondo".

Le critiche prima della puntata del GF Vip

"Ma perché nessuno le dice niente?", si è chiesta ripetutamente l'opinionista tv sempre sui social network.

Karina è convinta del fatto che gli altri abitanti della casa del GF Vip dovrebbero dire la verità ad Elenoire, ovvero che se viene respinta dagli uomini per i quali si prende una sbandata, non è perché è transessuale come lei asserisce da quando ha messo piede tra le mura di Cinecittà.

"Dovrebbero dirle non mi piaci perché sei brutta, perché strilli dalla mattina alla sera come una pazza, perché hai modi terribili", ha tuonato Cascella su Instagram.

La napoletana ha criticato anche i concorrenti che ascoltano in silenzio le lamentele di Ferruzzi senza mai dirle come stanno veramente le cose, ovvero che Luca e Daniele non la vogliono per come è fisicamente e caratterialmente, non per il suo orientamento sessuale.

"Questa è ipocrisia", ha concluso l'influencer prima di precisare che lei conosce persone trans più belle e femminili di tante donne, quindi la questione non è legata a questo ma agli atteggiamenti e all'aspetto esteriore troppo artefatto di Elenoire.