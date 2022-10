Il "matrimonio libero" di Giaele De Donà continua ad essere molto discusso dentro e fuori dalla Casa del GFVip 7. In un'intervista Matthias - fratello della 23enne - ha fornito ulteriori dettagli sulle nozze tra la congiunta e Brad. Stando a quanto riferito dal ragazzo, prima di varcare la porta rossa Giaele era titubante perché sapeva che si sarebbe parlato del suo status sentimentale.

La versione del fratello

Matthias ha confidato in una intervista a Fanpage che sua sorella Giaele non parla molto volentieri del suo matrimonio non convenzionale: "Non voleva rivelare la storia del matrimonio". Secondo quanto riportato dal ragazzo, l'attuale concorrente del GFVip 7 sapeva benissimo che toccando un argomento simile avrebbe attirato le critiche di una bella fetta di pubblico.

Nell'intervista, Matthias ha ammesso che anche lui era contrario alla scelta della sorella, ma ha sempre teso la mano a Giaele: "Teme molto il giudizio delle persone, la loro mentalità".

A detta del ragazzo, in famiglia - compreso il nonno - non tutti erano a conoscenza del matrimonio libero tra l'attuale gieffina e Brad. Inoltre, la 23enne avrebbe avuto paura a rivelare dettagli sulle nozze per paura di non riuscire più a lavorare.

Giaele e Brad avrebbero un accordo

Il fratello di Giaele De Donà ha rivelato che il matrimonio libero non è nato in modo casuale: "Nasce da un accordo, dato dal fatto che lei e Brad trascorrono molto tempo distanti, pur soffrendone". A detta di Matthias, la congiunta a volte lo chiamerebbe nel cuore delle notte in preda ad una crisi d'ansia perché non sarebbe a conoscenza di dove si trova il marito e soprattutto con chi.

Per questo motivo i due coniugi avrebbero deciso di mettere dei paletti alle nozze, in modo da trascorrere del tempo con altre persone. Matthias ha precisato che si tratta di un momento di svago, visto che quando Giaele e Brad si ritrovano azzerano tutto: "E' come se fosse il primo giorno".

Infine, il diretto interessato ha sostenuto di sentire spesso il cognato e di metterlo al corrente di quello che accade al GFVip 7: l'uomo sarebbe infastidito dalle attenzioni dei media sul suo conto, ma comprende che si tratti di una cosa inevitabile.

Matthias: 'Mia sorella è bisessuale'

Prima di concludere Matthias ha parlato dell'orientamento di Giaele: "Il fatto di essere bisessuale per lei è motivo di vergogna".

Il giovane ha spiegato che la 23enne teme molto il giudizio della famiglia, ma ha sempre trovato l'appoggio del fratello. Infine, Matthias ha ammesso che lui e sua sorella non hanno vissuto un'infanzia felice: la malattia della mamma ha portato Giaele ad andare via di casa a soli 15 anni. Tramite alcune conoscenze, la 23enne è cresciuta molto in fretta.