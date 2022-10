Giaele De Donà si è presentata al GFVip7 con un "matrimonio non tradizionale". In un'intervista a Nuovo tv l'ex moglie dell'attuale marito di Giaele ha fornito la sua versione dei fatti: secondo quanto riportato da Hetielly, il matrimonio con Brad sarebbe giunto al capolinea per colpa della 23enne. Inoltre, Brad sarebbe sempre stato contrario al matrimonio libero.

La versione dell'ex moglie

Hetielly Godoi ha spiegato in un'intervista che Giaele De Donà ha raccontato una serie di falsità sulle nozze con Brad.

In primis l'ex moglie del ricco imprenditore ha affermato: "Lei non racconta che quando lo ha incontrato lui era sposato con me e Giaele lo sapeva bene".

Hetielly sostiene che il suo matrimonio con Brad è giunto al capolinea proprio per colpa dell'attuale concorrente del GFVip7. Ma non solo, la donna ha sostenuto che i due si frequentavano da due anni: se non avesse ricevuto una telefonata, la signora Godoi non avrebbe mai dubitato del marito.

La stoccata a Giaele

Nell'intervista Hetielly ha sostenuto che Giaele De Donà non sia la donna adatta a Brad. Per esempio, alcune foto "discutibili" della influencer sarebbero finite su un noto sito e poi sarebbe state rimosse. Inoltre, Hetielly ritiene che la 23enne sia una ragazza molto volgare.

In merito al matrimonio non tradizionale, la donna ha riferito che Brad non sarebbe mai stato d'accordo: "Non fa per lui".

Al momento Giaele De Donà non è al corrente delle dichiarazioni di Hetielly Godoi, ma non è escluso che Alfonso Signorini non metta al corrente la gieffina sulle ultime novità riguardanti il suo matrimonio.

Le parole di due amiche della influencer

Nei giorni scorsi, in un'intervista al settimanale Chi anche due amiche di Giaele De Donà hanno rotto il silenzio sulle nozze tra la influencer e Brad.

In particolare, Emy Buono ha sostenuto che tra lei e Giaele c'è un ottimo feeling: la ragazza si è detta sicura che la 23enne abbia più alchimia con lei che con il marito. Tuttavia, se Giaele dovesse effettuare una scelta tra l'amica e il marito, preferirebbe quest'ultimo perché ama fare la bella vita. Per quanto riguarda il matrimonio, Buono ha confermato il doppio ricevimento.

Sul lavoro di Brad invece, l'amica della gieffina ha rivelato di non sapere realmente che professione svolga l'uomo: "A noi ha detto che collabora con politici americani e vende aerei ai militari". Un'altra amica di Giaele ha menzionato un flirt estivo tra l'influencer e il pilota Sergio Perez.

Il fratello di Giaele De Donà invece, ha riferito di sentire spesso il cognato e di avere un ottimo rapporto. Matthias ha confermato le nozze non convenzionale tra la sorella e Brad, ma al tempo stesso ha parlato di un rapporto solido.